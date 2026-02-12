НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Спирането на терористично съдържание в интернет ще обсъди комисия в парламента

          За неспазване на изискванията са предвидени имуществени санкции между 200 и 6000 евро

          12 февруари 2026 | 11:25 150
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Доставчиците на хостинг услуги ще бъдат задължени да премахват или да ограничават достъпа до съдържание с терористичен характер.

          - Реклама -
            
            

          Тези изменения в Закона за МВР предстои да бъдат разгледани на първо четене от парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Те произтичат от европейски регламент от 2021 г., насочен към ограничаване на разпространението на терористично съдържание онлайн.

          Според предложените текстове всички хостинг компании ще трябва да спазват правилата на Европейския съюз, независимо къде се намира основната им дейност. Те са длъжни да осигурят подходящ персонал или технически средства за бързо премахване или блокиране на подобно съдържание.

          Освен това трябва да въведат лесни механизми за подаване на сигнали от потребители и да работят за повишаване на информираността относно наличието на терористични материали онлайн.

          Предвижда се доставчиците да могат да обжалват наложените им мерки по административен и съдебен ред. За неспазване на изискванията са предвидени имуществени санкции между 200 и 6000 евро, в зависимост от тежестта на нарушението.

          Промените включват и задължение за ГДБОП да изготвя ежегодни отчети за издадените разпореждания за премахване на съдържание, за неизпълнените заповеди, предприетите мерки, обжалваните случаи и наложените санкции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Шофьори сигнализират за опасни дупки по Околовръстното шосе: кога ще започне ремонтът

          Дамяна Караджова -
          Движението между „Горна баня“ и „Люлин“ е силно затруднено, а институциите обещават ремонт при подобряване на времето.
          Политика

          „Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

          Десислава Димитрова -
          Поредица от скандали, провалени обществени поръчки и договори в ущърб на обществения интерес бележат управлението на Столичния автотранспорт през последните години.
          Здраве

          Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

          Росица Николаева -
          След 1 март децата, които имат нужда от хирургична помощ, ще бъдат насочвани към болница „Света Марина“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions