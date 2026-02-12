Спирането на терористично съдържание в интернет ще обсъди комисия в парламента

Доставчиците на хостинг услуги ще бъдат задължени да премахват или да ограничават достъпа до съдържание с терористичен характер.

Тези изменения в Закона за МВР предстои да бъдат разгледани на първо четене от парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Те произтичат от европейски регламент от 2021 г., насочен към ограничаване на разпространението на терористично съдържание онлайн.

Според предложените текстове всички хостинг компании ще трябва да спазват правилата на Европейския съюз, независимо къде се намира основната им дейност. Те са длъжни да осигурят подходящ персонал или технически средства за бързо премахване или блокиране на подобно съдържание.

Освен това трябва да въведат лесни механизми за подаване на сигнали от потребители и да работят за повишаване на информираността относно наличието на терористични материали онлайн.

Предвижда се доставчиците да могат да обжалват наложените им мерки по административен и съдебен ред. За неспазване на изискванията са предвидени имуществени санкции между 200 и 6000 евро, в зависимост от тежестта на нарушението.

Промените включват и задължение за ГДБОП да изготвя ежегодни отчети за издадените разпореждания за премахване на съдържание, за неизпълнените заповеди, предприетите мерки, обжалваните случаи и наложените санкции.