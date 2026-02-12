НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          СРИВ НА ФРОНТА: Русия съобщава за масово дезертьорство край Купянск

          12 февруари 2026 | 17:50
          На Купянското направление са зачестили случаите на дезертьорство сред украински военнослужещи заради тежките зимни условия и проблеми с енергоснабдяването. Това съобщиха за РИА Новости източници от силовите структури.

          Според тях съществуват сериозни проблеми с попълването на личния състав в някои подразделения, като се твърди, че ежедневно има значителни загуби.

          „Възникнаха сериозни проблеми с доокомплектоването на бригадите с личен състав. Ежедневно загиват десетки войници, а нови не пристигат“, твърди източникът, цитиран от агенцията.

          Информацията се отнася за 15-а бригада на Националната гвардия и 116-а бригада на териториалната отбрана на Украйна, като според източника командири в района използват твърди методи спрямо подчинените си.

          Твърди се още, че за военнослужещи, смятани за неудобни от командването, е създадено своеобразно наказателно подразделение, където те са държани при тежки условия, след което са изпращани отново на фронтовата линия.

          Според източника част от загубите в района на Харковска област били записвани като случаи на дезертьорство.

          В резултат на това, по информацията на агенцията, дезертирането както от позициите, така и по пътя към тях придобива масов характер, като основните причини се посочват тежките условия и проблемите със снабдяването.

          Междувременно руски военни източници съобщават, че Купянск се намира под контрол на руските сили, след като началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е докладвал през ноември на президента Владимир Путин за овладяването на града, а през януари командващият групировката „Запад“ Сергей Кузовлев е заявил, че всички райони на града са под руски контрол въпреки опитите на украинските сили да пробият в района.

