На Купянското направление са зачестили случаите на дезертьорство сред украински военнослужещи заради тежките зимни условия и проблеми с енергоснабдяването. Това съобщиха за РИА Новости източници от силовите структури.

Според тях съществуват сериозни проблеми с попълването на личния състав в някои подразделения, като се твърди, че ежедневно има значителни загуби.

„Възникнаха сериозни проблеми с доокомплектоването на бригадите с личен състав. Ежедневно загиват десетки войници, а нови не пристигат“, твърди източникът, цитиран от агенцията.

Информацията се отнася за 15-а бригада на Националната гвардия и 116-а бригада на териториалната отбрана на Украйна, като според източника командири в района използват твърди методи спрямо подчинените си.

Твърди се още, че за военнослужещи, смятани за неудобни от командването, е създадено своеобразно наказателно подразделение, където те са държани при тежки условия, след което са изпращани отново на фронтовата линия.

Според източника част от загубите в района на Харковска област били записвани като случаи на дезертьорство.

В резултат на това, по информацията на агенцията, дезертирането както от позициите, така и по пътя към тях придобива масов характер, като основните причини се посочват тежките условия и проблемите със снабдяването.

Междувременно руски военни източници съобщават, че Купянск се намира под контрол на руските сили, след като началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов е докладвал през ноември на президента Владимир Путин за овладяването на града, а през януари командващият групировката „Запад“ Сергей Кузовлев е заявил, че всички райони на града са под руски контрол въпреки опитите на украинските сили да пробият в района.