      четвъртък, 12.02.26
          Стачка на пилоти и кабинни екипажи на Lufthansa заплашва стотици полети с отмяна

          Синдикатите настояват за по-добри условия на труд и по-високи пенсионни вноски, а авиокомпанията предупреждава за сериозни смущения в разписанията.

          12 февруари 2026 | 11:56 120
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Очаква се еднодневна стачка на пилотите и кабинните екипажи на Lufthansa да доведе до масови отменени и закъснели полети в Германия.

          Синдикатите, представляващи служителите на авиокомпанията, обявиха, че призовават членовете си към стачни действия с искане за по-добри условия на труд и по-високи пенсионни вноски.

          От Lufthansa съобщиха, че стачката вероятно ще засегне всички изходящи международни полети от Германия, както и част от вътрешните линии и карго превозите.

          Стачки в Италия заплашват полети и влакове по време на Олимпиадата Стачки в Италия заплашват полети и влакове по време на Олимпиадата

          Директорът „Човешки ресурси“ на компанията Михаел Нигеман заяви, че спорът може да бъде решен само чрез диалог.

          „Спорът може да бъде решен единствено чрез преговори. Компанията просто няма финансов ресурс да удовлетвори исканията в сегашния им вид“, посочи Нигеман.

          От авиокомпанията очакват летищните операции да се нормализират в петък, 13 февруари.

          Стачните действия имат за цел да принудят ръководството да започне преговори по различни колективни трудови договори.

          Lufthansa вече започна да отменя част от полетите още в сряда, ден преди планираната стачка, като компанията се опитва да пренасочи засегнатите пътници към други авиокомпании, когато това е възможно.

