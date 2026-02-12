Стачка на пилоти и кабинни екипажи на Lufthansa заплашва стотици полети с отмяна

Очаква се еднодневна стачка на пилотите и кабинните екипажи на Lufthansa да доведе до масови отменени и закъснели полети в Германия.
Синдикатите, представляващи служителите на авиокомпанията, обявиха, че призовават членовете си към стачни действия с искане за по-добри условия на труд и по-високи пенсионни вноски.
От Lufthansa съобщиха, че стачката вероятно ще засегне всички изходящи международни полети от Германия, както и част от вътрешните линии и карго превозите.
Директорът „Човешки ресурси“ на компанията Михаел Нигеман заяви, че спорът може да бъде решен само чрез диалог.
От авиокомпанията очакват летищните операции да се нормализират в петък, 13 февруари.
Стачните действия имат за цел да принудят ръководството да започне преговори по различни колективни трудови договори.
Lufthansa вече започна да отменя част от полетите още в сряда, ден преди планираната стачка, като компанията се опитва да пренасочи засегнатите пътници към други авиокомпании, когато това е възможно.