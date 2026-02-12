Стачка на пилоти и кабинни екипажи на Lufthansa заплашва стотици полети с отмяна

Очаква се еднодневна стачка на пилотите и кабинните екипажи на Lufthansa да доведе до масови отменени и закъснели полети в Германия.

- Реклама -

Синдикатите, представляващи служителите на авиокомпанията, обявиха, че призовават членовете си към стачни действия с искане за по-добри условия на труд и по-високи пенсионни вноски.

От Lufthansa съобщиха, че стачката вероятно ще засегне всички изходящи международни полети от Германия, както и част от вътрешните линии и карго превозите.

Директорът „Човешки ресурси“ на компанията Михаел Нигеман заяви, че спорът може да бъде решен само чрез диалог.

„Спорът може да бъде решен единствено чрез преговори. Компанията просто няма финансов ресурс да удовлетвори исканията в сегашния им вид“, посочи Нигеман.

От авиокомпанията очакват летищните операции да се нормализират в петък, 13 февруари.

Стачните действия имат за цел да принудят ръководството да започне преговори по различни колективни трудови договори.

Lufthansa вече започна да отменя част от полетите още в сряда, ден преди планираната стачка, като компанията се опитва да пренасочи засегнатите пътници към други авиокомпании, когато това е възможно.