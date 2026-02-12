Близо 800 полета бяха отменени, а приблизително 100 000 пътници са засегнати от днешната мащабна стачка на пилоти и кабинен персонал на „Луфтханза“ (Lufthansa) в Германия. Авиопревозвачът очаква възстановяване на нормалното разписание от утре, предаде Ройтерс.

Протестните действия се отразиха и на трафика до България. Отменени са общо шест полета от и до София, съобщиха за БТА от столичното летище. Засегнати са една кацаща и една излитаща машина по линията с Мюнхен, както и два кацащи и два излитащи полета по направлението София-Франкфурт. Сутрешният курс за Франкфурт е изпълнен по график.

В Германия най-сериозни са затрудненията във Франкфурт на Майн, където отпаднаха 450 от планираните 1117 полета. В Мюнхен бяха спрени 275 от общо 920 курса. Около 4800 пилоти на компанията и на товарното ѝ подразделение настояват за по-добро заплащане и условия на труд.

Към ефективните действия се включи и синдикатът на кабинния персонал (UFO) с призив към служителите на дъщерната „Луфтханза Ситилайн“. От ръководството на авиопревозвача посъветваха пътниците да не пътуват до летищата, без предварителна проверка на статуса на полета си.

Президентът на профсъюза на пилотите „Феарайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) Андреас Пинейро предупреди за възможността от нови стачки, ако не последва ново споразумение. Той отбеляза, че организацията няма други лостове за въздействие, и допълни: „Ако няма предложение, спиралата на ескалация ще продължи“.

Директорът „Човешки ресурси“ в „Луфтханза“ Михаел Нигеман определи действията като „напълно ненужна ескалация“. Той заяви, че компанията няма финансов ресурс да удовлетвори исканията в сегашния им вид и подчерта, че спорът може да се реши единствено чрез преговори.