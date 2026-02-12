Столичният общински съвет (СОС) прие Календара на културните събития на София за 2026 г. Предложението бе внесено от заместник-кмета по култура и туризъм Благородна Здравкова, а новата рамка предвижда финансиране от близо 2,299 млн. евро.

Бюджетът бележи ръст от около 4,8% спрямо предходната година. Увеличението цели да обхване повече проекти и да разшири културния обхват в столицата.

Заместник-кметът Здравкова подчерта, че фокусът е върху младите хора и достъпността до изкуство. Тя отбеляза, че програмата търси връзка между културата и образованието, както и децентрализация към кварталите чрез устойчиви и екологични практики.

В разделите „Стратегически събития“ и „Значими събития“ влизат 86 проекта. Сред тях са предвидени: 7 филмови, 8 театрални и 25 музикални и танцови фестивала. Включени са още литературни инициативи, форуми за визуални изкуства и мултижанрови прояви.

Традиционни формати като A to JaZZ, „Киномания“ и „Софийски музикални седмици“ запазват мястото си в афиша. За първи път финансиране получават и 15 нови инициативи, сред които Wide Art Forum 2026, „Водна кула – арт фест“ и Фестивалът за музикален театър.

Администрацията въвежда структурна промяна за „Лятна програма“, която от тази година се обособява като самостоятелно финансиращо перо. Решението отразява засиления интерес към събитията на открито в градска среда.

Районните администрации също ще участват в изпълнението на календара чрез съвместни дейности с училища, читалища и библиотеки по места.