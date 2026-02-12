Танер Али: Ветото трябва да бъде подкрепено, за да не се ограничават гласовете в чужбина

12 февруари 2026 | 12:27
Депутатът от „Алианс за права и свободи“ Танер Али заяви, че ветото на президента е правилно решение и трябва да получи подкрепа в парламента.
По думите му се очаква народните представители да проявят разум и да защитят демократичните принципи.
По повод бъдещия служебен кабинет, Али подчерта необходимостта от експертен състав, дистанциран от политическите сили.
Той отказа да коментира евентуалното назначение на Бойко Рашков за служебен вътрешен министър, като подчерта, че изборът е в правомощията на номинирания премиер.
В заключение Танер Али настоя за по-строг контрол върху изборния процес.