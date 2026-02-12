Танер Али: Ветото трябва да бъде подкрепено, за да не се ограничават гласовете в чужбина

Депутатът от „Алианс за права и свободи“ Танер Али заяви, че ветото на президента е правилно решение и трябва да получи подкрепа в парламента.

„Нашата позиция е, че ветото на президента е правилно. Очаквахме го, това споделихме и на консултациите при нея. Предполагам, че всички политически сили ще имат волята с разум да гласуват това вето. Защото, ограничавайки гласовете в Република Турция, ограничават тези в Америка, Великобритания, тези извън ЕС – това не е демократично в 21-ви век.“ - Реклама -

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас в чужбина – Евроком

По думите му се очаква народните представители да проявят разум и да защитят демократичните принципи.

„Надявам се да подкрепят да има демократичност у нас в институциите. Надяваме се да не се съберат 121 гласа, за да преодолеем това недоразумение.“

По повод бъдещия служебен кабинет, Али подчерта необходимостта от експертен състав, дистанциран от политическите сили.

„Целият МС трябва да бъде много добре подбран от специалисти. Както и Гюров каза – равно отдалечени от всички политически сили, да има професионализъм, и най-важното – да има честни избори. Дано Гюров има успех в тази посока.“

Той отказа да коментира евентуалното назначение на Бойко Рашков за служебен вътрешен министър, като подчерта, че изборът е в правомощията на номинирания премиер.

Костадинов се ядоса на Йотова заради ветото върху промените в Изборния кодекс – Евроком

„Нека Гюров прецени, това е негов избор. Важно е да няма купуване на гласове. Особено за нашата политическа сила, това най-големият удар, ние най-дълбоко го изживяхме. Особено след като КС отвори над 1700 секции. Представям си ако бяха отворени секциите в чужбина. Тези чували, които бяха проверени като секции, бяха празни чували. Това значи, че нашият вот беше откраднат.“

В заключение Танер Али настоя за по-строг контрол върху изборния процес.