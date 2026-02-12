Татяна Станева от Киев: Примирието се възприема като опит на Русия да си осигури пауза

Столицата на Украйна отново е под обстрел в най-студения период от годината, а хиляди жители остават без отопление и електричество след поредните руски въздушни удари.
В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS българката Татяна Станева, която се намира в Киев, описа тежката ситуация и коментира обществените настроения относно евентуални избори и мирни преговори по време на война.
Станева се включи на живо от Шевченковския район, който по думите ѝ е сред най-често атакуваните части на града. Тя съобщи, че последната нощ е била белязана от нови удари по критична инфраструктура, включително ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6.
По думите ѝ щетите са сериозни, а властите вече са предупредили, че топлоподаването няма да бъде възстановено до следващия отоплителен сезон, тъй като ремонтите при сегашните условия са невъзможни.
Заради ниските температури и продължаващите атаки много жители на Киев прекарват нощите в укрития или в метрото, където условията също са тежки заради студа.
По отношение на идеята за избори или референдум Станева заяви, че украинците са уморени от войната, но подобни предложения ги шокират, а не просто изненадват.
Тя подчерта и липсата на сигурност в подобна ситуация:
Според нея разговорите за примирие или демилитаризирана зона се възприемат от много украинци като опит Русия да си осигури пауза във военните действия.
По думите ѝ договор, подписан под принуда, не може да доведе до траен мир, а стабилно решение е възможно само при реални гаранции за сигурност.
В края на разговора бе представена и световната премиера на новия документален филм на Татяна Станева „Тя“, посветен на четвъртата годишнина от началото на войната. Лентата разказва историите на жени, чиито съпрузи са на фронта, както и на цивилни жени, които се справят с депресията, грижите за деца и болни родители.
Филмът се фокусира върху 88-и батальон и град Болград, където живеят много бесарабски българи. Премиерата ще се състои на 25 февруари от 18:00 ч. в кино „Одеон“ в София.