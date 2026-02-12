Татяна Станева от Киев: Примирието се възприема като опит на Русия да си осигури пауза

Столицата на Украйна отново е под обстрел в най-студения период от годината, а хиляди жители остават без отопление и електричество след поредните руски въздушни удари.

В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS българката Татяна Станева, която се намира в Киев, описа тежката ситуация и коментира обществените настроения относно евентуални избори и мирни преговори по време на война.

Станева се включи на живо от Шевченковския район, който по думите ѝ е сред най-често атакуваните части на града. Тя съобщи, че последната нощ е била белязана от нови удари по критична инфраструктура, включително ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6.

По думите ѝ щетите са сериозни, а властите вече са предупредили, че топлоподаването няма да бъде възстановено до следващия отоплителен сезон, тъй като ремонтите при сегашните условия са невъзможни.

„Оставиха хората без топло и без ток в най-студените месеци“, сподели Станева.

Заради ниските температури и продължаващите атаки много жители на Киев прекарват нощите в укрития или в метрото, където условията също са тежки заради студа.

По отношение на идеята за избори или референдум Станева заяви, че украинците са уморени от войната, но подобни предложения ги шокират, а не просто изненадват.

„Милиони украинци са зад граница. Представете си – колкото цяла България. За какъв справедливи вот можем да говорим?“

Тя подчерта и липсата на сигурност в подобна ситуация:

„Кой ще ни гарантира, че точно в момента, когато правим избори, няма да ни гръмнат?“

Според нея разговорите за примирие или демилитаризирана зона се възприемат от много украинци като опит Русия да си осигури пауза във военните действия.

„са им свършили ракетите“.

По думите ѝ договор, подписан под принуда, не може да доведе до траен мир, а стабилно решение е възможно само при реални гаранции за сигурност.

В края на разговора бе представена и световната премиера на новия документален филм на Татяна Станева „Тя“, посветен на четвъртата годишнина от началото на войната. Лентата разказва историите на жени, чиито съпрузи са на фронта, както и на цивилни жени, които се справят с депресията, грижите за деца и болни родители.

Филмът се фокусира върху 88-и батальон и град Болград, където живеят много бесарабски българи. Премиерата ще се състои на 25 февруари от 18:00 ч. в кино „Одеон“ в София.