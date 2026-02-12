НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          НачалоСпорт

          Тази вечер разбираме съперниците ни в Лигата на нациите

          България е част от втора урна в Лига C

          12 февруари 2026 | 12:31 130
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес в Брюксел ще се проведе жребият за груповата фаза на Лигата на нациите след конгреса на УЕФА. Церемонията започва в 19:00 часа. Освен че ще станат ясни съперниците в турнира, с жребия официално ще бъде въведен и новият международен календар за националните отбори.

          Португалия стартира защитата на титлата си, спечелена срещу Испания. Двата тима няма как да попаднат в една група, тъй като са поставени в първа урна заедно с Франция и Германия – четирите отбора, достигнали финалната фаза в предишното издание. До момента турнирът е доминиран от Португалия с две титли, докато Испания има една и още два загубени финала.

          България е част от втора урна в Лига C.

          Сериозна промяна настъпва в календара – вместо три, в началото на сезона ще има два прозореца за националните отбори. Паузите през март и юни остават, като ще бъдат след края на вътрешните първенства и Шампионската лига.

          Прекъсването на клубните шампионати през септември ще бъде от 24 септември до 6 октомври, когато ще се изиграят четири кръга от Лигата на нациите. Последните два мача от груповата фаза са насрочени за ноември.

          Според ФИФА целта на новия календар не е да се намали броят на срещите или дните с ангажименти за националните тимове, а да се ограничат прекъсванията в клубния сезон.

          Програма на турнира:

          Кръг 1: 24–26 септември 2026 г.

          Кръг 2: 27–29 септември 2026 г.

          Кръг 3: 30 септември – 3 октомври 2026 г.

          Кръг 4: 4–6 октомври 2026 г.

          Кръг 5: 12–14 ноември 2026 г.

          Кръг 6: 15–17 ноември 2026 г.

          Четвъртфинали в Лига A: 25–30 март 2027 г.

          Плейофи между лиги A/B и B/C: 25–30 март 2027 г.

          Финален турнир: 9–13 юни 2027 г.

          Разпределение по лиги и урни:

          Лига A
          Урна 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
          Урна 2: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия
          Урна 3: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия
          Урна 4: Уелс, Чехия, Гърция, Турция

          Лига B
          Урна 1: Шотландия, Унгария, Полша, Израел
          Урна 2: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна
          Урна 3: Словения, Грузия, Република Ирландия, Румъния
          Урна 4: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово

          Лига C
          Урна 1: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан
          Урна 2: Финландия, Словакия, България, Армения
          Урна 3: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония
          Урна 4: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино

          Подреждането на отборите между 45-о и 48-о място ще бъде окончателно след плейофите между Лиги C и D през март 2026 г.

          Лига D
          Урна 1: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Малта или Люксембург
          Урна 2: Лихтенщайн, Андора

          Окончателното класиране на отборите между 49-о и 52-о място също ще стане ясно след плейофите през март 2026 г.

          Вашият коментар
