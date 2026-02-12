Тази вечер разбираме съперниците ни в Лигата на нациите

Днес в Брюксел ще се проведе жребият за груповата фаза на Лигата на нациите след конгреса на УЕФА. Церемонията започва в 19:00 часа. Освен че ще станат ясни съперниците в турнира, с жребия официално ще бъде въведен и новият международен календар за националните отбори.

Португалия стартира защитата на титлата си, спечелена срещу Испания. Двата тима няма как да попаднат в една група, тъй като са поставени в първа урна заедно с Франция и Германия – четирите отбора, достигнали финалната фаза в предишното издание. До момента турнирът е доминиран от Португалия с две титли, докато Испания има една и още два загубени финала.

България е част от втора урна в Лига C.

Сериозна промяна настъпва в календара – вместо три, в началото на сезона ще има два прозореца за националните отбори. Паузите през март и юни остават, като ще бъдат след края на вътрешните първенства и Шампионската лига.

Прекъсването на клубните шампионати през септември ще бъде от 24 септември до 6 октомври, когато ще се изиграят четири кръга от Лигата на нациите. Последните два мача от груповата фаза са насрочени за ноември.

Според ФИФА целта на новия календар не е да се намали броят на срещите или дните с ангажименти за националните тимове, а да се ограничат прекъсванията в клубния сезон.

Програма на турнира:

Кръг 1: 24–26 септември 2026 г.

Кръг 2: 27–29 септември 2026 г.

Кръг 3: 30 септември – 3 октомври 2026 г.

Кръг 4: 4–6 октомври 2026 г.

Кръг 5: 12–14 ноември 2026 г.

Кръг 6: 15–17 ноември 2026 г.

Четвъртфинали в Лига A: 25–30 март 2027 г.

Плейофи между лиги A/B и B/C: 25–30 март 2027 г.

Финален турнир: 9–13 юни 2027 г.

Разпределение по лиги и урни:

Лига A

Урна 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Урна 2: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия

Урна 3: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия

Урна 4: Уелс, Чехия, Гърция, Турция

Лига B

Урна 1: Шотландия, Унгария, Полша, Израел

Урна 2: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна

Урна 3: Словения, Грузия, Република Ирландия, Румъния

Урна 4: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово

Лига C

Урна 1: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан

Урна 2: Финландия, Словакия, България, Армения

Урна 3: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония

Урна 4: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино

Подреждането на отборите между 45-о и 48-о място ще бъде окончателно след плейофите между Лиги C и D през март 2026 г.

Лига D

Урна 1: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Малта или Люксембург

Урна 2: Лихтенщайн, Андора

Окончателното класиране на отборите между 49-о и 52-о място също ще стане ясно след плейофите през март 2026 г.