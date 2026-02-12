Теодор Славев: Очевидно БСП взима завой

„Добрата новина е, че имаме предпоставки да очакваме провеждането на едни по-честни и свободни избори от тези, които наблюдавахме в последните години, особено при служебното премиерстване на Димитър Главчев“.

Това мнение изказа пред БНР политологът Теодор Славев относно избора на Андрей Гюров за служебен премиер от президента Илияна Йотова.

Той наблегна на секциите в риск. Според него превенция на такъв вот, за който има съмнения, че е купен и контролиран, би спомогнала за това да няма изкривявания в представителността на гласуването. Най-важното обаче е да има висока избирателна активност, напомни политологът и допълни:

„Всички други действия, които служебната власт би предприела, са по-скоро с ограничен мащаб“.

Теодор Славев смята, че изборът на Гюров в електорален смисъл е заявка на Илияна Йотова във връзка с предстоящата президентска кампания и необходимостта ѝ от подкрепа от тази демократична, проевропейска общност, както за да стигне до балотажа, така и на самия балотаж. Според него това е бил основният мотив при избора.

За предстоящите предсрочни парламентарни избори политологът подчерта, че кампанията ще е „много мръсна и кална“.

„Не знам дали Андрей Гюров е толкова близък до ПП в този момент, колкото до Румен Радев и дали той няма да види някакво бъдещо политическо развитие. Ако неговото премиерстване е успешно и се посрещне по някакъв начин с обществено одобрение, няма да се изненадам той да продължи в политиката, в изпълнителната власт, но в някакъв друг лагер„, допуска той.

От ефира на БНР Славев посъветва да не се върви към приемане на редовен бюджет от служебен кабинет с мнозинство, което не е ясно, в това Народно събрание. „Може да се получат франкенщайнови истории„, предупреди той.

Според него обаче тази служебна власт може да спре течове, които се използват за купуване на гласове. По думите му изпълнителната власт има лостове, чрез които на практика може да влияе върху резултата.

„Очаквам фигурите в състава на служебния кабинет, взимайки основание от това, което каза г-жа Йотова за приемственост в изпълнителната власт, да бъдат лица от втория ешалон, зам.-министри, които не са толкова популярни – по-скоро са с експертен профил, които са били и при четворна коалиция, и по-назад, за да може в крайна сметка да има хора, които са запознати с дейността на министерствата. Но не очаквам от тях свръхактивистка роля„.

Славев изтъкна, че въпросът с главния прокурор е заключен във ВСС и „вече крещящата нужда от смяната на състава му заради изтеклия му мандат“.

Политологът коментира и промените в БСП. „Очевидно БСП взима завой. Колко рязко ще вземе този завой и колко плавно, предстои да видим“, каза той, но подчерта, че смяната в ръководството е символен знак.

„Дали това е осъзнаване, че БСП има нужда от много дълбочинни промени или е по-скоро ужас от предстоящата внезапна смърт на Левицата, предстои да видим. Дали ще бъде някаква форма на мимикрия и за нов разказ на БСП, без да се промени нещо по същество, предстои да видим

Гласуването на ветото на президента Йотова по Изборния кодекс ще бъде един от първите тестове за това. Гласовете на БСП ще са много важни. Крехко ще бъде това мнозинство“.