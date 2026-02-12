Терзиев: СОС отхвърли смяната на ръководството на „Столичен автотранспорт“

Докладът за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ не е бил приет от Столичния общински съвет, съобщи кметът на София Васил Терзиев, като определи начина на гласуване като лишен от аргументи.

- Реклама -

По думите му решението е било взето без реални мотиви, а изложените позиции не са били убедителни.

„Спаси София“ поиска смяна на ръководството на Столичния автотранспорт – Евроком

„Ние ще настояваме за това да бъде доклад одитна процедура на всички дружества важни за града. Градският транспорт е изключително важен, но не може да се дават само пари. Днес беше доста разочароващо. Каквито и аргументи да бъдат дадени, те не тежат и са несъстоятелни“, заяви Терзиев.

Припомняме, че на 10 февруари кметът на столицата настоя за освобождаването на временно назначения изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов, както и за незабавно обявяване на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.

Тогава бе посочено, че искането е продиктувано от поредица управленски решения, които водят до увеличаване на разходите в градския транспорт, без това да води до подобрение на услугата за гражданите, както и до поемане на дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Общински съветници искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт – Евроком

Предложението за одит обхваща „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и Центъра за градска мобилност.

Очакват се допълнителни подробности по темата.