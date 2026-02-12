Тръмп нареди на Пентагона да сключва дългосрочни договори с въглищни електроцентрали

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да сключва дългосрочни договори за доставка на електроенергия от въглищни електроцентрали, в нов опит да подкрепи индустрията, която е сред най-големите източници на въглеродни емисии.

По време на церемония в Белия дом, заобиколен от миньори, държавният глава подписа указ, с който възлага на министъра на отбраната Пийт Хегсет да договори покупки на електроенергия от въглищни мощности.

Тръмп определи въглищата като „критично важни за националната сигурност“, а представители на сектора му връчиха отличия, наричайки го „безспорен шампион на въглищата“.

В указа се посочва, че използването на въглища ще гарантира на военните бази „непрекъсваемо базово електрозахранване при поискване“, в съответствие с позицията на президента, че възобновяемите източници не осигуряват достатъчна надеждност.

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп последователно защитава това, което нарича „красиви чисти въглища“. През април той подписа допълнителни мерки за ускоряване на въгледобива и за значително увеличаване на производството на електроенергия, аргументирайки се с необходимостта от конкуренция с Китай в развитието на енергоемки технологии като изкуствения интелект.

Президентът също така предприема стъпки за отмяна на екологичните политики на предшествениците си Барак Обама и Джо Байдън. Очаква се той да анулира ключово научно становище от 2009 г., според което парниковите газове представляват заплаха за общественото здраве – правната основа на федералните регулации за ограничаване на замърсяването и климатичните промени.