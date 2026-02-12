Тръмп настоява за продължаване на ядрените преговори с Иран след среща с Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, че ядрените преговори с Иран трябва да продължат, въпреки стремежа на Израел към по-твърда линия спрямо Техеран.

След тричасовата им среща Тръмп посочи, че е настоял разговорите да продължат, за да се види дали може да бъде постигнато споразумение. Той предупреди, че при провал на дипломацията Вашингтон може да предприеме „много твърди“ мерки, като припомни миналогодишните американски удари по ирански ядрени обекти.

Американският държавен глава намекна и за възможността за изпращане на втори самолетоносач в Близкия изток – сигнал за потенциална ескалация при задънена улица в диалога.

Нетаняху, който пристигна във Вашингтон основно заради темата Иран, подчерта значението на сигурността на Израел и настоя балистичната ракетна програма на Техеран да бъде включена във всяко бъдещо споразумение. Канцеларията му съобщи, че двамата лидери са се договорили да останат в тясна координация по въпроса.

Преговорите между САЩ и Иран бяха подновени миналата седмица в Оман, след като бяха прекъснати след 12-дневната война между Израел и Иран през миналата година. Техеран отхвърля разширяване на разговорите извън ядрената програма и заявява, че не се стреми към създаване на ядрено оръжие.

По време на визитата са били обсъдени и теми, свързани с Газа и Западния бряг. Нетаняху се присъедини към инициативата на Тръмп, наречена „Съвет за мир“, която първоначално бе обвързана с усилията за прекратяване на огъня в Газа.

Междувременно нараства международната критика към мерките на Израел за засилване на контрола над окупирания Западен бряг, което допълнително усложнява регионалната обстановка.