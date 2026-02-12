НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп настоява за продължаване на ядрените преговори с Иран след среща с Нетаняху

          Вашингтон предупреждава за „много твърди“ мерки при провал на дипломацията, а Израел иска включване на ракетната програма на Техеран

          12 февруари 2026 | 01:39 150
          Снимка: Shawn Thew / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, че ядрените преговори с Иран трябва да продължат, въпреки стремежа на Израел към по-твърда линия спрямо Техеран.

          - Реклама -
            
            

          След тричасовата им среща Тръмп посочи, че е настоял разговорите да продължат, за да се види дали може да бъде постигнато споразумение. Той предупреди, че при провал на дипломацията Вашингтон може да предприеме „много твърди“ мерки, като припомни миналогодишните американски удари по ирански ядрени обекти.

          Американският държавен глава намекна и за възможността за изпращане на втори самолетоносач в Близкия изток – сигнал за потенциална ескалация при задънена улица в диалога.

          Нетаняху, който пристигна във Вашингтон основно заради темата Иран, подчерта значението на сигурността на Израел и настоя балистичната ракетна програма на Техеран да бъде включена във всяко бъдещо споразумение. Канцеларията му съобщи, че двамата лидери са се договорили да останат в тясна координация по въпроса.

          Преговорите между САЩ и Иран бяха подновени миналата седмица в Оман, след като бяха прекъснати след 12-дневната война между Израел и Иран през миналата година. Техеран отхвърля разширяване на разговорите извън ядрената програма и заявява, че не се стреми към създаване на ядрено оръжие.

          По време на визитата са били обсъдени и теми, свързани с Газа и Западния бряг. Нетаняху се присъедини към инициативата на Тръмп, наречена „Съвет за мир“, която първоначално бе обвързана с усилията за прекратяване на огъня в Газа.

          Междувременно нараства международната критика към мерките на Израел за засилване на контрола над окупирания Западен бряг, което допълнително усложнява регионалната обстановка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Сблъсъци в Буенос Айрес заради трудовата реформа на Хавиер Милей

          Красимир Попов -
          Демонстранти и полиция влязоха в ожесточени конфликти пред Конгреса, докато сенаторите обсъждат спорния законопроект
          Крими

          Десет жертви при стрелба в училище в Тъмблър Ридж, извършителят е открит мъртъв

          Красимир Попов -
          Сред загиналите са майката и братът на нападателя, а мотивът за атаката остава неизвестен
          Общество

          Организаторите на LA28 защитиха Кейси Уосерман след проверка за връзки с Епстийн

          Красимир Попов -
          Изпълнителният комитет заяви, че няма основания за оттегляне на председателя въпреки обществените призиви
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions