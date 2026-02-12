НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Тръмп отмени зелените стандарти за автомобилните емисии в САЩ

          12 февруари 2026 | 23:31 280
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията му отменя зелените стандарти за автомобилните емисии. Решението идва след официално отхвърляне на правната основа на действащите американски климатични регулации, съобщи АФП.

          В изявление от Белия дом държавният глава уточни, че се прекратяват всички допълнителни екологични изисквания, наложени върху моделите превозни средства и двигателите, произведени между 2012 и 2027 година, както и за периодите след това. Тръмп определи досегашните мерки като ненужни.

          Администраторът на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) Лий Зелдин коментира практическите последствия от решението. По думите му промяната слага край на „почти всеобщо ненавижданата функция старт-стоп“, която автоматично изключва двигателите, когато автомобилите са в покой.

