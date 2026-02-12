НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:20 Излъга ли Сандов, че МОСВ е комуникирало с НПО-то на Калушев преди Споразумението?15:12 Пред „Евроком“: Сандов каза намесил ли се е Кирил Петков в споразумението с организацията на Калушев (АУДИО)14:48 Живелият с Калушев Валери: Той ме снима в интимни сцени, разказах на службите ни през 2022 г. за посегателствата на Лама Иво14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияИкономика

          Туризмът отчете силен финал на 2025 г., българите генерират по-голямата част от приходите

          Общият брой на нощувките е 1 083 500, или с 8,2% повече в сравнение с година по-рано

          12 февруари 2026 | 17:06 190
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Приходите от нощувки през декември 2025 г. достигат 112,7 млн. лв., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Сумата нараства с 12,5% спрямо същия месец на предходната година.

          - Реклама -
            
            

          Постъпленията от български граждани са 75,6 млн. лв., а от чужденци – 37,1 млн. лв. За сравнение, през декември 2024 г. общите приходи са били 100,2 млн. лв., което тогава е представлявало годишен ръст от 11,6%.

          България акцентира върху целогодишния и СПА туризъм пред туроператори в Германия България акцентира върху целогодишния и СПА туризъм пред туроператори в Германия

          Общият брой на нощувките за месеца е 1 083 500, или с 8,2% повече в сравнение с година по-рано. Българите са реализирали 765 500 от тях, докато чуждите туристи са направили 318 000 нощувки.

          Заетостта на леглата е 25,4%, като се отчита увеличение с 1,1 процентни пункта.

          Най-натоварени са местата за настаняване с 4 и 5 звезди, където заетостта е 33,4%.

          При хотелите с 3 звезди показателят е 24,4%, а в обектите с 1 и 2 звезди – 15,3%.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЦИК обяви поръчка за машинния вот за близо 4.5 млн. евро

          Пола Жекова -
          Комисията обяви, че към момента ключови параметри по изпълнението не могат да бъдат фиксирани
          България

          Христо Монов за Евроком: В групата от „Петрохан“ може да е имало действащи сътрудници (аудио)

          Катя Илиева -
          Според него версията за разширено меланхолно самоубийство е малко вероятна
          Крими

          Прокуратурата разследва убийството на детето и нападението над двете жени в квартал “Подуяне“

          Пола Жекова -
          45-годишения мъж е задържан за срок до 24 часа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions