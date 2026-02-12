Приходите от нощувки през декември 2025 г. достигат 112,7 млн. лв., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Сумата нараства с 12,5% спрямо същия месец на предходната година.

Постъпленията от български граждани са 75,6 млн. лв., а от чужденци – 37,1 млн. лв. За сравнение, през декември 2024 г. общите приходи са били 100,2 млн. лв., което тогава е представлявало годишен ръст от 11,6%.

Общият брой на нощувките за месеца е 1 083 500, или с 8,2% повече в сравнение с година по-рано. Българите са реализирали 765 500 от тях, докато чуждите туристи са направили 318 000 нощувки.

Заетостта на леглата е 25,4%, като се отчита увеличение с 1,1 процентни пункта.

Най-натоварени са местата за настаняване с 4 и 5 звезди, където заетостта е 33,4%.

При хотелите с 3 звезди показателят е 24,4%, а в обектите с 1 и 2 звезди – 15,3%.