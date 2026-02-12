НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:10 Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоВойна

          Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес

          12 февруари 2026 | 14:10 450
          Удар с Орешник
          Удар с Орешник
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В цяла Украйна в четвъртък, 12 февруари, беше обявена въздушна тревога заради излитане на руски изтребител МиГ-31К и заплаха от използване на балистично оръжие, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

          - Реклама -
            
            

          В 12:35 часа местно време, което съвпада с българското, от украинските ВВС съобщиха, че вероятно е изстреляна балистична ракета със среден обсег.

          Мониторингови канали в платформата Telegram предупредиха за възможно изстрелване на балистична ракета със среден обсег „Орешник“, като информацията се следи в реално време от военните наблюдатели.

          По-късно руски „Телеграм“-канали цитираха информация от украински медии, според които вероятно в района на полигона „Капустин Яр“ да е било тествано друго оръжие. Информацията, че изстреляната ракета е „Орешник“, не се потвърждава.

          Външното разузнаване на Русия: Ударът с „Орешник“ потресе Запада Външното разузнаване на Русия: Ударът с „Орешник“ потресе Запада

          През нощта срещу 12 февруари Киев бе подложен на руска атака с балистични ракети и дронове, като в столицата са били чути експлозии. Под удар са попаднали инфраструктурни обекти.

          В резултат на обстрела са регистрирани щети на три места в Днепровски и Дарницки район на Киев, а по данни на властите са пострадали двама души.

          Според информация на украинските Военновъздушни сили руските войски са използвали при атаката 24 балистични ракети „Искандер-М/С-300“, управляема авиационна ракета Х-59/69, както и 219 ударни безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други модели дронове.

          Анастасия Гешева пред Евроком: Тръмп е знаел за атаката срещу Путин, Орешник е срещу външните сили в Украйна. В Иран се провежда цветна революция Анастасия Гешева пред Евроком: Тръмп е знаел за атаката срещу Путин, Орешник е срещу външните сили в Украйна. В Иран се провежда цветна революция
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разказ на ключов свидетел: Лама Иво отглеждал халюциногенни гъби в Краево, семейство дарило 1 млн. лева преди заминаването за Мексико

          Пола Жекова -
          Нови детайли по разследването за смъртта на шестима души в Петрохан и на връх Околчица
          Общество

          Димо Гяуров: Имат ли загиналите при „Петрохан“ отношение към службите?

          Росица Николаева -
          Има ли някой от шестимата загинали отношение към някоя от българските служби
          Европа

          Християн Мицкоски очаква добри новини от САЩ за митата

          Христо Иванов -
          РСМ очаква добри новини от САЩ в рамките на деня относно митата върху македонските продукти
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions