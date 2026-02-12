Украйна: Русия може да изстреля „Орешник“ по цялата страна днес

В цяла Украйна в четвъртък, 12 февруари, беше обявена въздушна тревога заради излитане на руски изтребител МиГ-31К и заплаха от използване на балистично оръжие, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

В 12:35 часа местно време, което съвпада с българското, от украинските ВВС съобщиха, че вероятно е изстреляна балистична ракета със среден обсег.

Мониторингови канали в платформата Telegram предупредиха за възможно изстрелване на балистична ракета със среден обсег „Орешник“, като информацията се следи в реално време от военните наблюдатели.

По-късно руски „Телеграм“-канали цитираха информация от украински медии, според които вероятно в района на полигона „Капустин Яр“ да е било тествано друго оръжие. Информацията, че изстреляната ракета е „Орешник“, не се потвърждава.

През нощта срещу 12 февруари Киев бе подложен на руска атака с балистични ракети и дронове, като в столицата са били чути експлозии. Под удар са попаднали инфраструктурни обекти.

В резултат на обстрела са регистрирани щети на три места в Днепровски и Дарницки район на Киев, а по данни на властите са пострадали двама души.

Според информация на украинските Военновъздушни сили руските войски са използвали при атаката 24 балистични ракети „Искандер-М/С-300“, управляема авиационна ракета Х-59/69, както и 219 ударни безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други модели дронове.