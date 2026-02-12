Вълчев каза какво е открила проверката в училище „Космос“

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи резултатите от проверката на МОН в частното училище „Космос“, в което е било записано 15-годишното дете, станало една от жертвите на трагедията край връх Околчица.

- Реклама -

По думите му проверката е установила, че в училището не са били отразявани отсъствията на учениците, което според него представлява нарушение на правото на децата на образование.

„Като цяло се констатира, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование“, заяви Вълчев.

Той добави, че според него учебното заведение трябва да бъде санкционирано, но уточни, че правомощията на министерството спрямо частните училища са ограничени.

„МОН няма правомощията, които има при държавните и общинските училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация“, посочи министърът в оставка.

Вълчев съобщи още, че при регистрацията си като частно училище учебното заведение е представило необходимия педагогически състав, който впоследствие е бил променен.

„Останали са само шестима от първоначално представените преподаватели“, каза той.

По думите му около половината от заемащите длъжността учител нямат педагогическа квалификация. Министърът уточни, че това не е незаконно, но в държавните и общинските училища се изисква първо да бъдат назначавани кандидати с педагогическа квалификация.

Вълчев подчерта, че не може да потвърди дали има и други ученици, свързани с групата на Ивайло Калушев, тъй като министерството няма контрол върху извънкласни дейности, лагери и школи, а само върху частните училища и детските градини.

Министърът в оставка посочи още, че Регионалното управление на образованието – София област не е осъществявало контрол върху училището, като според него причината е, че то не е било класифицирано като рисково.