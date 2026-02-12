Изборът на Андрей Гюров за служебен министър-председател е единственият възможен ход в настоящата ситуация. Това коментира социологът Васил Тончев в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Според него Гюров ще успее да сформира кабинет, чиято основна задача е провеждането на честни избори.
Тончев подчерта, че възгледите на новия служебен премиер са близки до тези на опозицията. Социологът изрази тезата, че именно опозицията трябва да организира вота, за да се гарантира доверие в резултатите, вместо това да правят управляващите, които разполагат с лостовете на властта.
В състава на служебното правителство се очакват познати лица, които не създава напрежение, прогнозира анализаторът. Като най-важно назначение той определи позицията на министъра на вътрешните работи. Тончев даде пример с работата на Бойко Рашков срещу купения вот, но изрази съмнение, че той ще бъде избран от Гюров заради „спорната и конфликтна“ фигура на бившия министър.
Социологът коментира и политическите процеси в левицата и президентството. Според него досегашният държавлен глава Румен Радев е избрал подходящия момент за влизане в партийната политика. Тончев определи избора на Крум Зарков за лидер на БСП като „радикален завой“, който е бил необходим за партията.
Относно криминалния случай с шестте убийства в района на „Петрохан“ и Околчица, Васил Тончев отбеляза, че тепърва трябва да се изяснят причините и мотивите за престъплението.