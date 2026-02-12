Парламентарната група на „Възраждане“ внесе предложения за промени в Закона за закрила на детето, които предвиждат създаването на публичен регистър на лицата, осъдени за педофилия. Това съобщи народният представител Климент Шопов в кулоарите на Народното събрание.

Депутатът обясни, че целта на законопроекта е родителите да имат свободен достъп до информация, за да предпазят децата си. Идеята е част от данните в настоящия регистър, който е достъпен само за институциите, да станат видими за гражданите. Публичната справка би трябвало да съдържа трите имена, дата на раждане, адрес, вида на извършеното престъпление и наложеното наказание.

Шопов мотивира необходимостта от законодателните промени с негативната статистика. По данни, изнесени от него, между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%.

В парламента бе коментирана и темата с наложеното от държавния глава вето върху промените в Изборния кодекс. Народният представител Цвета Рангелова заяви, че групата на „Възраждане“ ще подкрепи първоначално приетите текстове и ще гласува „против“ връщането им за ново обсъждане.

Според Рангелова преодоляването на президентското вето зависи от гласовете на „БСП – Обединена левица“. Тя отбеляза, че предстои да се види дали лявата коалиция ще промени позицията си след избора на ново ръководство.