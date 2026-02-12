НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Възраждане“ иска публичен регистър на педофилите и отхвърляне на ветото за вота

          Между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%

          12 февруари 2026 | 09:50 240
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Парламентарната група на „Възраждане“ внесе предложения за промени в Закона за закрила на детето, които предвиждат създаването на публичен регистър на лицата, осъдени за педофилия. Това съобщи народният представител Климент Шопов в кулоарите на Народното събрание.

          - Реклама -
            
            

          Депутатът обясни, че целта на законопроекта е родителите да имат свободен достъп до информация, за да предпазят децата си. Идеята е част от данните в настоящия регистър, който е достъпен само за институциите, да станат видими за гражданите. Публичната справка би трябвало да съдържа трите имена, дата на раждане, адрес, вида на извършеното престъпление и наложеното наказание.

          Шопов мотивира необходимостта от законодателните промени с негативната статистика. По данни, изнесени от него, между 2023 г. и 2024 г. регистрираните случаи на педофилия в страната са се увеличили с 58%.

          В парламента бе коментирана и темата с наложеното от държавния глава вето върху промените в Изборния кодекс. Народният представител Цвета Рангелова заяви, че групата на „Възраждане“ ще подкрепи първоначално приетите текстове и ще гласува „против“ връщането им за ново обсъждане.

          Според Рангелова преодоляването на президентското вето зависи от гласовете на „БСП – Обединена левица“. Тя отбеляза, че предстои да се види дали лявата коалиция ще промени позицията си след избора на ново ръководство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал и обиди в парламента заради случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Днешното заседание на НС започна с остър скандал, предизвикан от дебат около случая „Петрохан“, който доведе до размяна на тежки обвинения и временно прекъсване на работата на парламента.
          България

          Очаквайте НА ЖИВО: Президентът възлага на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

          Катя Илиева -
          От президентския указ за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание
          Крими

          Мъж уби младеж и рани двама в столичен квартал, извършителят е задържан

          Пола Жекова -
          Три линейки са изпратени на място, две жени са в тежко състояние
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions