Видин гони световен рекорд с мартеница от 50 километра

На 1 март Видин ще отбележи празника на Баба Марта с амбициозно събитие – опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес за най-дълга мартеница, символ на здравето, надеждата и идващата пролет.

Целта на организаторите е да бъде изработена бяло-червена мартеница с дължина 50 километра, с което градът ще се стреми да подобри собствения си рекорд от 17 километра, поставен преди повече от десетилетие и все още актуален.

Инициативата се превръща в общоградска кауза, обединяваща жители от различни поколения около българската традиция.

Подготовката вече е в ход

В изработването на гигантската мартеница активно участват местните читалища, а стотици доброволци вече сплитат нишките, като всеки метър носи усилията и ентусиазма на хората от региона.

Опитът за рекорд има за цел не само да подобри старото постижение, но и да покаже, че Видин е град, който пази традициите си и ги популяризира пред света.

„Жива мартеница“, конкурси и работилници

Сред най-атрактивните моменти в празничната програма ще бъде инициативата „Жива мартеница“, в която ще се включат над 500 участници, облечени в бяло и червено, за да оформят композиция на Пижо и Пенда.

Програмата предвижда и творчески работилници за деца, където малките участници ще могат сами да изработват мартеници и да научат повече за традициите и символиката на празника.

За доброто настроение ще допринесат и тематични състезания – за най-автентична Баба Марта, за най-бързи баба и внуче, както и за най-оригинална мартеница.

От Община Видин отправят покана към жителите и гостите на града да станат част от празника и да подкрепят усилията Видин отново да впише името си в световните рекорди, превръщайки 1 март в ден на традицията, споделената емоция и българската гордост.