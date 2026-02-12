Вирусът Нипа е силно смъртоносно инфекциозно заболяване, но потенциалът му за масово разпространение остава ограничен, съобщи АФП, цитирана от БТА. Според учените предаването на заразата между хората е трудно, въпреки регистрираните нови случаи в Азия от началото на 2026 година.

Инфекцията, чийто естествен гостоприемник са плодоядните прилепи, е идентифицирана за първи път през 1998 г. в Малайзия. Вирусът се предава на хората чрез междинни гостоприемници като свине и коне, чрез замърсена храна (сокове от финикова палма, плодове) или при тесен контакт с болен човек. Огнищата са концентрирани предимно в Южна и Югоизточна Азия.

През януари бе регистриран смъртен случай в Бангладеш, а в Индия властите отчетоха нови заболели в началото на годината. В отговор Тайланд, Малайзия и Сингапур засилиха граничния контрол. Световната здравна организация (СЗО) определи риска от глобално разпространение на този етап като „нисък“.

Симптомите се появяват след инкубационен период от 3 до 14 дни, като в редки случаи той достига 45 дни. Първоначалните признаци са неспецифични – треска, втрисане и болки в гърлото, но състоянието бързо може да се влоши до енцефалит, гърчове и кома. Смъртността варира между 40 и 75 процента в зависимост от конкретното огнище.

За разлика от коронавирусите, Нипа не се предава лесно от човек на човек. Необходим е продължителен контакт с телесни течности, което ограничава мащаба на заразата. Въпреки това всеки пети оцелял остава с трайни неврологични увреждания.

Към момента няма одобрена ваксина или специфично лекарство срещу вируса. Лекарите прилагат единствено симптоматично лечение. Експертите препоръчват измиване на плодовете, избягване на суров палмов сок и ограничаване на контакта с прилепи като основни превантивни мерки.