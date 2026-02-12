НА ЖИВО
          Вучич: „Желязното приятелство“ между Сърбия и Китай се гради върху култура, доверие и стратегическо партньорство

          Сръбският президент отправи поздрав за китайската Нова година и подчерта задълбочаващото се сътрудничество между Белград и Пекин

          12 февруари 2026 | 01:49 100
          Снимка: Andrej Cukic / БГНЕС
          Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви по повод китайската Нова година, че „желязното приятелство“ между Сърбия и Китай се основава не само на политическо и икономическо сътрудничество, но и на искрени и топли чувства между двата народа.

          В писмо, прочетено преди представление на Китайската национална пекинска опера в Народния театър в Белград, сръбският държавен глава припомни, че наближава годината на Коня по лунния календар. Той подчерта, че в китайската култура конят е символ на смелост, жизненост и напредък.

          „Искрено желая тази година да донесе щастие и сила на сръбския и китайския народ, а отношенията между Сърбия и Китай да напредват с бързината на галопиращ кон“, заяви Вучич.

          Културен мост между Белград и Пекин

          По думите му приятелството между двете страни се проявява не само чрез стратегически проекти и икономически връзки, но и чрез активен културен обмен.

          Вучич изтъкна, че Пекинската опера е съкровищница на традиционната китайска култура, носеща дълбока историческа и художествена мъдрост. Събитието се вписва в духа на Глобалната цивилизационна инициатива, предложена от китайския президент Си Дзинпин.

          „Само чрез взаимно уважение и учене можем заедно да насърчаваме напредъка на нашите цивилизации. Нека вечно трае приятелството между Сърбия и Китай“, подчерта сръбският президент.

          На приема присъстваха китайският посланик Ли Мин, няколко сръбски министри, както и посланиците на Чехия и Русия. Събитието бе организирано със съдействието на министерствата на културата на Китай и Сърбия, с подкрепата на Китайския културен център и Института „Един пояс, един път“ в Белград.

          Стратегическо партньорство и китайски инвестиции

          През последните години Китай засилва присъствието си на Балканите чрез задълбочено стратегическо партньорство със Сърбия, която се утвърждава като ключов съюзник на Пекин в региона.

          Сред най-значимите съвместни проекти е високоскоростната железопътна линия Белград–Будапеща – част от Коридор 10, реализирана с мащабно китайско финансиране и участие на китайски компании.

          Сърбия привлече и значителни китайски инвестиции в металургията, минната индустрия и енергетиката, включително придобивания на стратегически предприятия. Така Белград се позиционира като основна точка от инициативата „Един пояс, един път“ в Югоизточна Европа.

          Поздравът на Вучич за китайската Нова година беше не само символичен жест, но и потвърждение за посоката, в която Белград развива отношенията си с Пекин – към по-дълбоко икономическо, политическо и културно обвързване.

