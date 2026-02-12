Задържаха двама шофьори с фалшиви книжки в рамките на час в Габрово

Двама водачи с неистински свидетелства за управление са установени от полицията в рамките на един час, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Габрово.

- Реклама -

И двата случая са от вчера. Първият е около 13:30 часа на кръстовището на улиците „Орловска“ и „Великотърновско шосе“ в Габрово, където екип на сектор „Пътна полиция“ спрял за проверка лек автомобил, управляван от 56-годишен местен жител.

При поискване на документите за самоличност и правоуправление водачът представил свидетелство за управление на моторно превозно средство – хърватски образец, чиито защитни елементи видимо се различавали от тези на оригинален документ. При последваща справка било установено, че свидетелството е издадено на името на друго лице – хърватски гражданин, уточняват от полицията.

Във втория случай, около 14:30 часа на ул. „Неофит Рилски“ в Габрово, служители на Районното управление в града, съвместно с екип на Зонално жандармерийско управление – Плевен, спрели за проверка лек автомобил, управляван от 43-годишен жител на Разград.

Водачът представил свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от Федерална република Германия. При проверката било установено, че документ с посочения номер не съществува.

По двата случая са образувани досъдебни производства.