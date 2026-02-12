НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха мъж за продажба на райски газ на непълнолетен в Търговище

          29-годишният е задържан, иззети са стотици флакони с диазотен оксид и десетки устройства за пушене.

          12 февруари 2026 | 14:27 130
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Служители на РУ–Търговище са установили 29-годишен мъж от града, продал райски газ на непълнолетен, както и държал акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол.

          На 11 февруари 2026 г. около 22:10 ч. при полицейска проверка в района на жилищен блок в кв. „Запад“ в Търговище е установено, че мъжът е продал на непълнолетен младеж флакон с вместимост 640 грама, пълен с диазотен оксид – райски газ.

          Деянието представлява престъпление по чл. 193, ал. 3 от Наказателния кодекс.

          При последващи процесуално-следствени действия в гараж в града, стопанисван от същия мъж, са открити и иззети още 436 флакона с различна вместимост, съдържащи райски газ.

          Експерти: Райският газ крие сериозни рискове за тялото и психиката Експерти: Райският газ крие сериозни рискове за тялото и психиката

          На място са намерени и 21 устройства за пушене (вейп) с вместимост 36 мл и съдържание на никотин 5%, които не са били облепени с акцизен бандерол.

          Всички флакони и устройства са иззети по надлежния ред.

          29-годишният е задържан за срок до 24 часа в РУ–Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.

          По случая са образувани две бързи полицейски производства
          по чл. 193, ал. 3 от НК за продажба на диазотен оксид на лице под 18 години и
          по чл. 234, ал. 1 от НК за държане на акцизна стока без бандерол, когато такъв се изисква по закон.

          Вашият коментар
