      четвъртък, 12.02.26
          Здравната комисия в парламента изслушва Кирилов и шефа на НЗОК за МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

          След 1 март децата, които имат нужда от хирургична помощ, ще бъдат насочвани към болница „Света Марина“,

          12 февруари 2026 | 11:34 130
          Снимка: БГНЕС
          Депутатите от Комисията по здравеопазване в НС ще изслушат министъра на здравеопазването в оставка Силви Кирилов и управителя на НЗОК Петко Стефановски заради закриването на отделението по детска хирургия в болница „Света Анна“ във Варна.

          В началото на месеца ръководството на лечебното заведение обяви, че от 1 март отделението спира работа. Причината е, че лекарите са подали предизвестия за напускане и ще започнат работа в болница в друга община. Преди година структурата вече беше временно затворена заради липса на достатъчно медицински кадри.

          Междувременно, в средата на миналия месец медици от „Света Анна“ излязоха на протест заради неизплатени допълнителни възнаграждения, заработени в края на 2025 година.

          От Регионалната здравна инспекция уточниха, че след 1 март децата, които имат нужда от хирургична помощ, ще бъдат насочвани към болница „Света Марина“, където има специалисти за спешни и планови операции.

