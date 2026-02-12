НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Европа

          Зеленски иска конкретна дата за членството на Украйна в ЕС

          Президентът настоява всяко мирно споразумение да включва срок за присъединяване

          12 февруари 2026 | 08:18 240
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко бъдещо мирно споразумение за прекратяване на войната да съдържа конкретна дата за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, предаде агенция ДПА.

          В публикация в социалната мрежа „Екс“ украинският държавен глава заяви, че страната му ще ускори подготовката си за членство.

          Politico: ЕС обсъжда ускорено „частично членство“ за Украйна още през 2027 година – Евроком

          „Ще направим всичко“, за да бъдем „технически готови“ да се присъединим към ЕС до 2027 г.

          Зеленски подчерта още, че страната ще изпълни поне основните условия за членство и настоя:

          „Искам конкретна дата.“

          Според него, ако евентуално споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и европейските партньори, не съдържа подобна гаранция, Русия ще опита косвено да блокира европейската интеграция на страната чрез отделни европейски представители.

          Украинският президент определя членството в ЕС като ключова гаранция за сигурността на страната, настоявайки процесът да бъде обвързан с ясни срокове и конкретни параметри.

          В края на януари Зеленски отново настоя за членство през 2027 г., въпреки изразения скептицизъм в някои европейски столици.

          „Не само за нас, но и за цяла Европа.“

          Пътят на Украйна към ЕС

          Процесът на евроинтеграция на Украйна започна официално на 28 февруари 2022 г., когато Зеленски подписа молбата за членство в ЕС на фона на разширяващия се конфликт.

          След това Европейската комисия призна европейската перспектива на страната, но постави редица условия, сред които върховенство на закона, борба с корупцията и икономически реформи.

          Ключов момент настъпи през юни 2022 г., когато Европейският съвет предостави на Украйна статут на страна кандидатка. Тогава Зеленски определи решението като:

          „Нова глава“ в историята на Украйна и Европа.

          Въпреки позитивния сигнал, европейски лидери предупредиха, че няма „бърза писта“ за членство и че процесът може да отнеме 15–20 години.

          Въпреки това Киев продължи да настоява за ускоряване на процедурата, а на 14 декември 2023 г. лидерите на ЕС дадоха зелена светлина за официално започване на преговорите за членство, след като бяха преодолени първоначалните възражения на Унгария.

          Politico: ЕС готви план за членство на Украйна до 2027 г.

          Въпреки дипломатическия напредък, от Европейската комисия подчертават, че строг график за присъединяване няма, тъй като процесът зависи от темпа и качеството на реформите.

          Настоящото искане на Зеленски за фиксирана дата в рамките на мирно споразумение показва стремежа на Киев да обвърже националната сигурност на страната с европейската интеграция, превръщайки членството в ЕС в ключов фактор срещу бъдещи заплахи.

