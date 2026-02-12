Зеленски иска конкретна дата за членството на Украйна в ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко бъдещо мирно споразумение за прекратяване на войната да съдържа конкретна дата за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, предаде агенция ДПА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ украинският държавен глава заяви, че страната му ще ускори подготовката си за членство.

„Ще направим всичко“, за да бъдем „технически готови“ да се присъединим към ЕС до 2027 г.

Зеленски подчерта още, че страната ще изпълни поне основните условия за членство и настоя:

„Искам конкретна дата.“

Според него, ако евентуално споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и европейските партньори, не съдържа подобна гаранция, Русия ще опита косвено да блокира европейската интеграция на страната чрез отделни европейски представители.

Украинският президент определя членството в ЕС като ключова гаранция за сигурността на страната, настоявайки процесът да бъде обвързан с ясни срокове и конкретни параметри.

В края на януари Зеленски отново настоя за членство през 2027 г., въпреки изразения скептицизъм в някои европейски столици.

„Не само за нас, но и за цяла Европа.“

Пътят на Украйна към ЕС

Процесът на евроинтеграция на Украйна започна официално на 28 февруари 2022 г., когато Зеленски подписа молбата за членство в ЕС на фона на разширяващия се конфликт.

След това Европейската комисия призна европейската перспектива на страната, но постави редица условия, сред които върховенство на закона, борба с корупцията и икономически реформи.

Ключов момент настъпи през юни 2022 г., когато Европейският съвет предостави на Украйна статут на страна кандидатка. Тогава Зеленски определи решението като:

„Нова глава“ в историята на Украйна и Европа.

Въпреки позитивния сигнал, европейски лидери предупредиха, че няма „бърза писта“ за членство и че процесът може да отнеме 15–20 години.

Въпреки това Киев продължи да настоява за ускоряване на процедурата, а на 14 декември 2023 г. лидерите на ЕС дадоха зелена светлина за официално започване на преговорите за членство, след като бяха преодолени първоначалните възражения на Унгария.

Въпреки дипломатическия напредък, от Европейската комисия подчертават, че строг график за присъединяване няма, тъй като процесът зависи от темпа и качеството на реформите.

Настоящото искане на Зеленски за фиксирана дата в рамките на мирно споразумение показва стремежа на Киев да обвърже националната сигурност на страната с европейската интеграция, превръщайки членството в ЕС в ключов фактор срещу бъдещи заплахи.