      четвъртък, 12.02.26
          Земетресение край Дупница тази сутрин, втори трус у нас за часове

          Епицентърът е между селата Тополница и Червен брег, няма данни земетресението да е усетено.

          12 февруари 2026 | 13:10
          Дамяна Караджова
          Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в България малко преди 6:00 часа в четвъртък сутринта, сочат данните на НИГГГ към БАН.

          Епицентърът на труса е между кюстендилските села Тополница и Червен брег, на около 9 километра от Дупница.

          По информация на сеизмолозите дълбочината на земетресението е 5 километра, като към момента няма данни трусът да е усетен в населени места или да са нанесени щети.

          Това е второ земетресение в страната в рамките на няколко часа, след като в сряда вечер беше отчетен трус в района на Хасково.

