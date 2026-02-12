Земетресение край Дупница тази сутрин, втори трус у нас за часове

Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в България малко преди 6:00 часа в четвъртък сутринта, сочат данните на НИГГГ към БАН.

- Реклама -

Епицентърът на труса е между кюстендилските села Тополница и Червен брег, на около 9 километра от Дупница.

По информация на сеизмолозите дълбочината на земетресението е 5 километра, като към момента няма данни трусът да е усетен в населени места или да са нанесени щети.

Това е второ земетресение в страната в рамките на няколко часа, след като в сряда вечер беше отчетен трус в района на Хасково.