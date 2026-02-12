НА ЖИВО
          Земетресение от 2,4 по Рихтер разлюля Хасковско

          Трусът е регистриран край Тополовград на малка дълбочина

          12 февруари 2026 | 08:25 180
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано на територията на Хасковска област, показват данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

          Земетресение край българо-гръцката граница тази сутрин – Евроком

          По информация на института, трусът е отчетен на около 20 километра от Тополовград.

          Трус от 4,6 по Рихтер разтърси района на Призрен, усетен в Косово, Северна Македония и Сърбия

          Земетресението е засечено в 18:40 часа в сряда, като е възникнало на дълбочина 7,5 километра.

          Снимка НИГГГ БАН
