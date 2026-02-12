Земетресение от 2,4 по Рихтер разлюля Хасковско

Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е било регистрирано на територията на Хасковска област, показват данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

По информация на института, трусът е отчетен на около 20 километра от Тополовград.

Земетресението е засечено в 18:40 часа в сряда, като е възникнало на дълбочина 7,5 километра.