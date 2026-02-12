НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 12.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:23 Проф. Коларова за „Петрохан“: Една е сигурната жертва – детето, за другите не е ясно13:00 ИЗВЪНРЕДНО: Терзиев с първи думи за „Петрохан“, след като призна, че е правил дарения на Калушев11:23 Прокуратурата за „Петрохан“: Имаме показания за сексуални контакти с деца (ВИДЕО)10:18 Йотова говори, след като даде мандата на Гюров. Единствено той подаде оставка като подуправител на БНБ10:13 Гюров с първи коментар след получаването на папката: Няма да има хора на конци в кабинета
          НачалоБългарияОбщество

          Жълт код за интензивни валежи в Южна България, очакват се и гръмотевични бури

          Дъжд ще обхване по-голямата част от страната, а в планините валежите ще преминават в сняг.

          12 февруари 2026 | 13:57 00
          Дъжд, конуси
          Дъжд, конуси
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Жълт код за интензивни валежи е обявен за 10 области в Южна България за петък, 13 февруари.

          - Реклама -
            
            

          Предупрежденията са в сила за областите Пазарджик, Благоевград, Смолян, Сливен, Стара Загора, Бургас, Хасково, Кърджали, Пловдив и Ямбол.

          След полунощ от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат по-голямата част от страната, като в южните райони се очакват значителни количества.

          В югоизточните части на България се очаква и гръмотевична дейност.

          Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен вятър от север-североизток, докато в Дунавската равнина вятърът ще бъде от запад.

          Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София около , а максималните – между 5° и 10°, в столицата около .

          Дъжд обхваща Южна България, но по-топло време ни очаква през уикенда Дъжд обхваща Южна България, но по-топло време ни очаква през уикенда

          В планините времето ще бъде облачно, като в по-ниските части ще вали дъжд, а над 1500–1600 метра – сняг. Най-значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар.

          Температурите ще достигнат около 4° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра надморска височина.

          По Черноморието също ще бъде облачно с валежи от дъжд, а вятърът ще бъде умерен до временно силен от север-североизток, като максималните температури ще достигнат 8°–9°.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          НЗОК прие механизъм за отстъпки на лекарствата до приемането на бюджета за 2026 г.

          Пола Жекова -
          Договорът ще гарантира устойчивост на разходите за медикаменти, докато действа удължителният закон
          Европа

          Полковник от ВВС на Гърция е пред доживотен затвор за продажба на тайни на НАТО на Китай

          Христо Иванов -
          54-годишният Христос Флесас е висококвалифициран офицер по телекомуникациите с акредитация от НАТО.
          Политика

          Росица Кирова от ГЕРБ коментира ветото върху промените в Изборния кодекс

          Пола Жекова -
          Зам.-председателят на парламента заяви, че част от мотивите срещу промените в ИК заслужават сериозен дебат
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions