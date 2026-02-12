Жълт код за интензивни валежи в Южна България, очакват се и гръмотевични бури

Жълт код за интензивни валежи е обявен за 10 области в Южна България за петък, 13 февруари.

Предупрежденията са в сила за областите Пазарджик, Благоевград, Смолян, Сливен, Стара Загора, Бургас, Хасково, Кърджали, Пловдив и Ямбол.

След полунощ от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат по-голямата част от страната, като в южните райони се очакват значителни количества.

В югоизточните части на България се очаква и гръмотевична дейност.

Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен вятър от север-североизток, докато в Дунавската равнина вятърът ще бъде от запад.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София около 2°, а максималните – между 5° и 10°, в столицата около 7°.

В планините времето ще бъде облачно, като в по-ниските части ще вали дъжд, а над 1500–1600 метра – сняг. Най-значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар.

Температурите ще достигнат около 4° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието също ще бъде облачно с валежи от дъжд, а вятърът ще бъде умерен до временно силен от север-североизток, като максималните температури ще достигнат 8°–9°.