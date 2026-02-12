НА ЖИВО
          Желязков обсъди с Мелони и Мерц сигурността и конкурентоспособността на ЕС

          Темите – единният пазар, по-малко бюрокрация и сигурността на външните граници на ЕС

          12 февруари 2026 | 12:13
          bgnes
          Пола Жекова
          Премиерът в оставка Росен Желязков се включи в неформална среща с лидерите на Италия, Германия и Белгия непосредствено преди днешното заседание на Европейския съвет. Разговорите се проведоха по покана на италианския министър-председател Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт Де Вевер.

          Фокус на дискусията бяха интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процедури и търговската политика на общността. Засегната бе и темата за сигурността на външните граници, предава БГНЕС. Желязков и европейските му колеги обсъдиха и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз.

