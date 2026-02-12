Премиерът в оставка Росен Желязков се включи в неформална среща с лидерите на Италия, Германия и Белгия непосредствено преди днешното заседание на Европейския съвет. Разговорите се проведоха по покана на италианския министър-председател Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт Де Вевер.

Фокус на дискусията бяха интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процедури и търговската политика на общността. Засегната бе и темата за сигурността на външните граници, предава БГНЕС. Желязков и европейските му колеги обсъдиха и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз.