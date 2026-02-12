НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          Европа

          Желязков ще участва в среща на ЕС за конкурентоспособността в Лиеж

          Европейските лидери обсъждат инвестициите, иновациите и развитието на единния пазар

          12 февруари 2026 | 07:18
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Премиерът в оставка Росен Желязков ще вземе участие в неформална среща на Европейския съвет, която се провежда днес в Лиеж, Белгия, съобщиха от правителствената пресслужба.

          Желязков и ОИСР представят икономическа оценка за България – Евроком

          Основният фокус на разговорите между европейските лидери ще бъде поставен върху конкурентоспособността на Европейския съюз и необходимостта от укрепване на единния пазар като ключов фактор за привличане на инвестиции, развитие на иновациите и стимулиране на икономическия растеж.

          ДБ: Желязков застана до Орбан и тоталитарни режими! – Евроком

          Очаква се по време на срещата да бъде обсъдена и нуждата от по-голям мащаб и консолидация на европейските компании в стратегически сектори като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката, за да може бизнесът в рамките на ЕС да разполага с достатъчен ресурс за иновативно развитие и успешно глобално позициониране.

