Желязков ще участва в среща на ЕС за конкурентоспособността в Лиеж

Премиерът в оставка Росен Желязков ще вземе участие в неформална среща на Европейския съвет, която се провежда днес в Лиеж, Белгия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основният фокус на разговорите между европейските лидери ще бъде поставен върху конкурентоспособността на Европейския съюз и необходимостта от укрепване на единния пазар като ключов фактор за привличане на инвестиции, развитие на иновациите и стимулиране на икономическия растеж.

Очаква се по време на срещата да бъде обсъдена и нуждата от по-голям мащаб и консолидация на европейските компании в стратегически сектори като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката, за да може бизнесът в рамките на ЕС да разполага с достатъчен ресурс за иновативно развитие и успешно глобално позициониране.