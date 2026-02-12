НА ЖИВО
      четвъртък, 12.02.26
          България

          Желязков за случая „Петрохан“: Ако МВР работи спокойно, ще си свърши работата (видео)

          12 февруари 2026 | 18:29
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Премиерът Росен Желязков коментира случая „Петрохан“ и предстоящия служебен кабинет от Лиеж, Белгия. Той участва в неформална среща на Европейския съвет.

          Според него МВР ще си свърши работата, ако бъде оставено да действа спокойно. Желязков предупреди, че непрекъснатият натиск върху институциите може да доведе до допускане на грешки.

          Той определи ситуацията като „голяма национална драма“, която предизвиква гняв и страх в обществото. Премиерът настоя първо да се съберат всички факти преди да се правят правни квалификации. По думите му е важно да се запази презумпцията за невиновност на засегнатите.

          Желязков отказа да потвърди или отрече хипотези за връзки с ДАНС. Той заяви, че политическата намеса и интерес към хода на разследването не са редни.

          По актуалната политическа тема премиерът отбеляза, че пред президента е стоял труден избор за служебен министър-председател. Той определи Андрей Гюров като „възпитан и ерудиран колега“. Имената на новите министри се очакват следващата седмица.

          В Лиеж Желязков обсъжда с европейските лидери конкурентоспособността на Европа и високата цена на живота спрямо пазари като Китай.

           

           

