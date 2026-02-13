НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          10 години без Трифон Иванов

          Трифон Иванов (1965–2016) е емблематична фигура в българския футбол

          13 февруари 2026 | 10:58
          Станимир Бакалов
          Почитаме паметта на легендарния български футболен национал Трифон Иванов. Той изгуби живота си на днешната дата преди 10 години след масивен инфаркт.

          Днес негови близки и фенове ще си спомнят за личността му, покорените спортни върхове и радостта, която донесе на терена.

          Именно за този юбилей беше завършен и поставен монумент в негова чест на стадион „Ивайло“ във Велико Търново. Там днес ще бъде отслужена литургия, ще бъдат поднесени венци и цветя на мястото, откъдето започва и кариерата му.

          Предвижда се също така там да бъде създадена алея на спортистите, прославили страната ни.

          Трифон Иванов (1965–2016) е емблематична фигура в българския футбол. Считан за „Железния“ централен бранител. Той беше основен стълб на знаменитото „Златно поколение“, което достигна престижното четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година.

