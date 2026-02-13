НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
          62-ата Международна конференция по сигурността събира в Мюнхен световните лидери

          Предстоящи дискусии включват теми за трансатлантическите отношения, европейската сигурност и възможните регионални конфликти.

          13 февруари 2026 | 08:13
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес в Мюнхен стартира 62-ата Международна конференция по сигурността, в която ще участват десетки световни лидери и повече от 140 министри на външните работи и отбраната. Сред основните теми на форума са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

          Росен Желязков заминава за Мюнхенската конференция по сигурността Росен Желязков заминава за Мюнхенската конференция по сигурността

          На миналогодишната конференция речта на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс предизвика сериозна конфронтация, която разклати познатия международен ред.

          От българска страна в форума ще участват премиерът в оставка Росен Желязков, президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

          Крими

          Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите

          Дамяна Караджова -
          Нови данни от експертизите показват наличието на барутни частици при четирима души, но редица въпроси остават без отговор
          Политика

          Лидерите на ЕС се споразумяха да ускорят икономическите реформи за конкурентоспособност

          Дамяна Караджова -
          На срещата в белгийския замък "Алден Бизен" беше постигнато съгласие за ускорено действие в областта на икономическите реформи
          Крими

          Състоянието на 15-годишното момиче в „Пирогов” е стабилизирано, но остава критично

          Дамяна Караджова -
          15-годишното момиче е под активно наблюдение в Клиниката по детска реанимация след многочасова животоспасяваща операция.
