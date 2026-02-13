62-ата Международна конференция по сигурността събира в Мюнхен световните лидери

Днес в Мюнхен стартира 62-ата Международна конференция по сигурността, в която ще участват десетки световни лидери и повече от 140 министри на външните работи и отбраната. Сред основните теми на форума са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

На миналогодишната конференция речта на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс предизвика сериозна конфронтация, която разклати познатия международен ред.

От българска страна в форума ще участват премиерът в оставка Росен Желязков, президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.