Администрацията на Тръмп отмени важни стандарти за емисии, Обама остро критикува стъпката

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви в четвъртък отмяната на научното заключение, че емисиите на парникови газове застрашават човешкото здраве, като премахна федералните стандарти за емисии от автомобили и камиони.

„Това е най-мащабното отстъпление в политиката за изменението на климата от страна на администрацията досега,“ заявиха представители на администрацията. - Реклама -

Тръмп беше категоричен, че климатичните промени са „измама“ и изтегли САЩ от Парижкото споразумение, като по този начин най-големият исторически причинител на глобалното затопляне остана извън международните усилия за борба с него. Той също подписа закон, който отменя данъчните облекчения от ерата на Байдън, които целяха да ускорят разпространението на електрически превозни средства и възобновяеми източници на енергия.

Барак Обама остро критикува тази стъпка, като заяви:

„Без констатацията за опасност ще бъдем по-малко сигурни, по-малко здрави и по-малко способни да се борим с климатичните промени – и всичко това, за да може индустрията на изкопаемите горива да спечели още повече пари“.

Докато много индустриални групи подкрепят отмяната на строгите стандарти за емисиите на превозните средства, други се въздържат да изразят публична подкрепа за премахването на заключението за опасност, заради правната и регулаторната несигурност, която това би могло да предизвика.

Правни експерти предупреждават, че промяната в политиката може да доведе до вълна от съдебни дела, като пътят за тях беше блокиран след решение на Върховния съд през 2011 г., според което регулирането на парниковите газове трябва да остане в ръцете на Агенцията за опазване на околната среда, а не на съдилищата.