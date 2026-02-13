Туристическият портал Tasmania Tours допусна публикуването на изцяло измислена дестинация след опит за автоматизация на съдържанието чрез изкуствен интелект. Алгоритъмът е генерирал убедителен рекламен текст за несъществуващи „Горещи извори“.

Мястото е описано от софтуера като скрита локация за „сила и уединение“. Според данните текстът е прескочил редакторския контрол и е публикуван директно в платформата.

Грешката е станала повод за объркване сред потребителите в интернет, които са възприели генерираното съдържание като информация за новооткрит термален обект в района.