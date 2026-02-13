НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          AI генерира фалшива дестинация и подведе потребители на туристически портал

          13 февруари 2026 | 12:04 40
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Туристическият портал Tasmania Tours допусна публикуването на изцяло измислена дестинация след опит за автоматизация на съдържанието чрез изкуствен интелект. Алгоритъмът е генерирал убедителен рекламен текст за несъществуващи „Горещи извори“.

          - Реклама -
            
            

          Мястото е описано от софтуера като скрита локация за „сила и уединение“. Според данните текстът е прескочил редакторския контрол и е публикуван директно в платформата.

          Грешката е станала повод за объркване сред потребителите в интернет, които са възприели генерираното съдържание като информация за новооткрит термален обект в района.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Преговорите между Русия и Украйна ще се проведат следващата седмица

          Христо Иванов -
          Следващата среща на делегации от Русия, САЩ и Украйна може да се проведе в Маями или Абу Даби.
          Свят

          Вулканът Семеру изригна в Индонезия

          Христо Иванов -
          Вулканът Семеру в индонезийската провинция Източна Ява е изригнал пет пъти през последните 24 часа
          Политика

          Администрацията на Тръмп отмени важни стандарти за емисии, Обама остро критикува стъпката

          Дамяна Караджова -
          Барак Обама предупреждава за сериозни рискове за здравето и климата
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions