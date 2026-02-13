Акция на СДВР срещу наркоразпространението: Задържани 4 кг марихуана и 1 кг кокаин

Софийската дирекция на вътрешните работи (СДВР) проведе акция срещу наркоразпространението, при която бяха открити близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин. В операцията участваха отряд „Кобра“ и специализирани полицейски сили.

На входа на София е спрян автомобил, в който е открита близо 1.5 килограма марихуана. Шофьорът, на 30 години и без криминални регистрации, е следен от полицията.

В бивш хотел в Сливница е задържан друг 30-годишен мъж, като там са открити още близо килограм марихуана, както и две оранжерии за производство и разпространение на наркотици.

На трети адрес край Драгоман са открити не само марихуана, но и три пакета с бяло прахообразно вещество, което на полеви тест реагира като кокаин. Задържан е още един 30-годишен мъж.

Групата е действала на територията на София-град, София-област и Пловдив. При обиските са открити и близо 9000 евро.

