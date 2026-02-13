НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Ат. Чобанов: ДАНС с мнение, че е имало престъпление, от ГДБОП са разпитвали Валери в градинка, не в сградата на МВР

          Симпатизанти на "Продължаваме промяната" са били редовни клиенти на базата в Мексико и в "Петрохан".

          13 февруари 2026 | 16:02
          Снимка: Фейсбук
          Има не само немарливост, но и умишлен теч на информация, вероятно свързан с чадър.

          Това мнение изказа пред БНР разследващият журналист Атанас Чобанов от Bird.bg.

          На няколко пъти изтича информация към Ивайло Калушев.

          През 2022 г., когато Валери А. подава сигнал, след това и когато родителите на едно друго дете подават сигнал и после пишат жалба до прокуратурата, че техният сигнал е изтекъл и молят да се прекрати този теч. Очевидно има хора, които информират Калушев. … Това нещо трябва да се изясни и цялата истина да излезе“.

          По думите му направената от Bird.bg справка показва, че ДАНС е обобщила постъпилите сигнали до нея, като е излязла с мнение, че в „Петрохан“ има данни за престъпления, свързани със сексуална злоупотреба с непълнолетни, и е изпратила през януари 2025 г. тази справка в прокуратурата. 

          Става въпрос все пак за секта, за която има свидетелства и има сигнали – първо до ГДБОП през 2022 г., след това през 2024 г. са до Прокуратура, ДАНС, МВР.

          Прокуратурата е започнала работа, след като ДАНС праща справката в началото на 2025 г. и една година тази справка се търкаля из различни прокуратури – в Софийска градска първо, после в Софийска окръжна и накрая в Районна прокуратура-Костинброд.

          Никой нищо не е свършил и накрая имаме шест трупа, защото прокуратурата не си е свършила работата„, подчерта Чобанов и коментира, че „инсталирани в тези институции са били некомпетентни хора, зависими от задкулисието на Пеевски и Пепи Еврото“. 

          Разследващият журналист посочи, че Валери А. е разпитван за сигнала му през 2022 г. от агенти на ГДБОП, когато неин директор е бил Калин Стоянов, по-късно и министър на вътрешните работи, сега депутат от „ДПС-Ново начало“:

          „Разпитвали са го в някакви градинки и на единия от разпитите Валери казва, че агентът му предложил да си вземат биричка и той си взел, рано сутрин. На такива хора ние разчитаме да ни пазят от секти, педофили, въоръжени рейнджъри и пр.

          Разбирате ли какъв фалит на държавата, на конкретни институции и на конкретни хора виждаме тук“.

          Атанас Чобанов съобщи, че симпатизанти на „Продължаваме промяната“ са били редовни клиенти на базата в Мексико и в „Петрохан“.

