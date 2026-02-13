НА ЖИВО
          Атанас Чобанов за „Петрохан“: На мен ми се мярка един татко…

          13 февруари 2026 | 13:44 570
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Говорех по БНР за Петрохан и казах всичко хубаво, което мисля за некадърните джуджета Калин Стоянов, Емилия Русинова и Борислав Сарафов. Всичките са кадри на Пеевски и Еврото. Това написа във Фейсбук журналистът от „БЪРД“ Атанас Чобанов. В него той уточнява:

          Питаха ме за връзките с ПП-ДБ и таман почнах да ги храня и ме прекъснаха за парламентарния контрол, затова продължавам тук:

          – сигурно е, че влиятелни и богати симпатизанти на ПП-ДБ като Саша Безуханова и Асен Асенов, човек на Иво Прокопиев, са били близки до сектата и са посещавали Мексико и Петрохан.

          – сигурно е, че Сандов им е издал тапия за индулгенция, уж работят с МОСВ.

          – сигурно е, че Терзиев и Безуханова са дарявали значителни средства за сектата. Дали са знаели, че е секта е друг въпрос.

          – сигурно е, че при Бойко Рашков са раздадени разрешителни за цял арсенал оръжия.

          Сега позата на полезни идиоти е доста наивна пред тези шест трупа.

          Калушев е имал сериозно влияние в ПП-ДБ и то е минавало през определени хора. Те трябва да бъдат осветени и да се разбере докъде стигат протекциите. На мен ми се мярка един татко…

