Атанас Русев за свидетеля по „Петрохан“: Един герой се изправи срещу изгнилата система от ченгета и политици, майката на Ники не ме познава

Един мъж, истински герой, наречен Валери, се е осмелил да иде и да подаде сигнали още преди 4 години, и се изправил директно срещу цялата изгнила система от ченгета и политици.

- Реклама -

Това написа във Фейсбук екозащитникът и спалеолог Атанас Русев във Фейсбук по повод нападките към един от свидетилите за сексуалните посегателства върху деца в групата на Ивайло Калушев. В поста си той отбелязва:

Каква смелост се изисква да направиш това??? Най-вероятно е искал повече на нито едно дете да не се случи онова, което се е случвало на него в продължение на години. А за последните 4 години меверето може ли да каже ПОНЕ колко деца са преминали от там, докато те са пазели КАКВО И КОИ?

Защото се изприказва какво ли не, помия след помия, дори и името ми беше намесено, разбираемо и доста елементарно и неспокосано, от политически кръгове близки до Клоаката на Петрохан, която се описва тук… Това не е просто Клоака, а пълна грозна картина на мястото което обитаваме и което няма нищо общо с държава. Политици, служби, секти, деца, журналисти, медии и цели телевизии, майки,… дирижирани като долен оркестър, с единствената цел истината да не излезе наяве.

По повод нападките от страна на майката на 22-годишния Николай Златков – една от жертвите в кемпера на Калушев, той отбелязва:

„София Андреева нито ме познава, нито ме е виждала, но цитира какво ѝ е казал гуруто, което трябва автоматично да приемем за истина? Това е обида за здравия разум“, коментира той. По думите му разривът с Калушев датира от 2017 г. и няма общо със сигнали или лични конфликти, а с професионален спор в средите на пещерното гмуркане.

Русев разказва, че след години подготовка за експедиция в български извор Калушев и негов екип са се гмурнали първи, без да уведомят останалите изследователи.

„В нашите среди това означава, че не уважаваш неписаната пещерна етика. За мен това беше достатъчно – прекъснах всякаква комуникация. Никакво желание за отмъщение, просто губене на време“, заявява той.

Двамата са работили заедно години по-рано, включително в спасителната акция в пещерата Духлата през 2010 г., при която бяха спасени седем души.