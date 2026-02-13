Атлетико размаза Барселона за едно полувреме в Мадрид

Атлетико Мадрид размаза Барселона с 4:0 само за едно полувреме на своя „Уанда Метрополитано“ в първи полуфинален мач между двата тима от турнира за Купата на краля.

В 7-ата минута Жоан Гарсия не прецени един пас от Ерик Гарсия и допусна топката да премине голлинията. Гризман вкара втори гол за Атлетико, разписвайки се с левия крак в 14-ата минута след контраатака. В 33-ата минута Луукман наниза трети гол в мрежата на каталунците след подаване на Хулиан Алварес. Във втората минута от добавеното време на първата част Ла Араня реализира четвърти гол за „дюшекчиите“ с шут с десния крак след пас на Луукман. В 85-ата минута Ерик Гарсия бе изгонен, след като фаулира Баена, останал последен в защитата.

Мачът на „Естадио Метрополитано“ започна вихрено, като още в 3-ата минута Антоан Гризман чукна майсторски топката след тъч, извеждайки Джулиано Симеоне сам срещу вратаря, но Жоан Гарсия направи феноменално спасяване.

Четири минути след това Ерик Гарсия върна към вратаря, който не прецени ситуацията и топката го подмина, насочвайки се към голлинията. Със сетни усилия вратарят я изби, но кълбото стигна до Адемола Луукман, който без колебание оплете мрежата. Впоследствие се оказа, че топката е преминала голлинията още при връщането на Ерик Гарсия, който си вкара автогол!

Последва опит за натиск на Барса, докато Атлетико леко се прибра, за да чака своите шансове на контраатака.

В 14-ата минута Хуан Мусо улови топката след ъглов удар и я прати силно напред към Луукман, който бе на лявото крило. Той подаде към Хулиан Алварес, а аржентинецът веднага обърна фронта на атаката с диагонално подаване към Науел Молина. Десният бек намери Антоан Гризман в наказателното поле, където французинът си нагласи топката на левия крак и я прати в долния десен ъгъл – 2:0 за Атлетико!

Тимът на Ханс-Дитер Флик реагира като ожилен след второто попадение и взе инициативата в мача.

В 20-ата минута защитата на Атлетико проспа един ъглов удар и топката стигна до Фермин Лопес, който стреля от трудна позиция, но уцели напречната греда!

„Дюшекчиите“ отговориха с мощен шут на Гризман в 23-ата минута от дъгата на наказателното поле, където французинът пое топката от Маркос Йоренте и стреля, но Жоан Гарсия спаси. Секунди след това Жул Кунде блокира удар от чиста позиция на Хулиан Алварес след подаване на Молина отдясно.

В 26-ата минута Дани Олмо стреля от пряк свободен удар на около 25 метра от вратата на Ян Облак, но уцели стената, а при контраатака Марк Касадо фаулира грубо Джулиано Симеоне, за което получи жълт картон.

След половин час игра Молина изведе Симеоне на дясното крило и синът на Чоло центрира ниско в наказателното поле, откъдето Гризман прати топката над вратата от чиста позиция.

Защитата на Барса отляво отново бе неподготвена в 33-ата минута, когато Гризман обработи добре една топка и пусна извеждащ пас към Джулиано. Той пусна топката в наказателното поле към Хулиан Алварес. Нападателят не се полакоми и вместо да бие, пусна наляво към връхлитащия Адемола Луукман и нигериецът с добре насочен пас вкара в долния ляв ъгъл – 3:0 за „дюшекчиите“!

Барселона опита да отговори мигновено, но удар на Ерик Гарсия извън наказателното поле бе доста неточен.В 39-ата минута Ламин Ямал намери Феран Торес, който стреля от малък ъгъл вляво от вратата на Хуан Мусо, но аржентинският страж се справи и спаси.

В 43-ата минута Жул Кунде изведе Фермин Лопес в наказателното поле, но Мусо скъси ъгъла и отрази удара му. Атлетико отговори със светкавична контраатака, при която Джулиано пусна успореден пас от дясното крило към Луукман, който връхлиташе по левия фланг, но не успя да достигне до топката, за да я засече.

Защитата на Барселона рухна за пореден път във втората минута от добавеното време на първата част. Топката стигна до Луукман на дясното крило, откъдето той подаде за Хулиан Алварес. Аржентинецът бе на дъгата на наказателното поле, откъдето си нагласи топката на десния крак и с много добре насочен удар я прати в мрежата на Барселона – 4:0 за Атлетико Мадрид!

Второто полувреме в Мадрид започна с шанс за Барселона, но Хуан Мусо спаси удар от упор на Фермин Лопес в 48-ата минута.

Натискът на гостите обаче продължи, като в 52-ата минута Ямал изпълни заучено пряк свободен удар и намери Фермин. Той стреля, но топката рикошира в Давид Ханцко. После кълбото бе докоснато от Роберт Левандовски и стигна до Пау Кубарси, който го прати в мрежата на Мусо – гол за Барселона! Попадението бе разглеждано от ВАР в продължение на 6 минути за потенциална засада при докосването на Левандовски и насочването на топката към Кубарси. В крайна сметка голът не бе зачетен и така резултатът остана 4:0 за Атлетико Мадрид.

В 62-ата минута Матео Руджери получи топката на скорост в наказателното поле и стреля, но Гарсия спаси с една ръка.

Осем минути след това Ямал се строполи в наказателното поле след съприкосновение с футболист на „лос колчонерос“, но претенциите му за дузпа бяха подминати от съдията Хосе Мартинес Мунуера Монтеро.

Домакините имаха чудесен шанс в 76-ата минута, когато получиха пряк свободен удар на около 20 метра от вратата заради игра с ръка на Ерик Гарсия. Изстрелът на Алекс Баена обаче срещна стената.

В 83-ата минута Гарсия извърши фал срещу Баена в половината на Барса, но съдията прецени, че не е бил последен в защитата и затова му показа само жълт картон. Колегите му от ВАР обаче, го повикаха и той коригира решението си, преценявайки, че Араухо няма как да достигне до Баена преди десетката на Атлетико да остане сам срещу вратаря – червен картон за Ерик Гарсия!

Секунди преди края на редовното време Молина центрира отдсяно и Александър Сьорлот засече топката, но Кунде протегна крак и изчисти топката.

Барселона отговори с изстрел на Феран Торес във втората минута от добавените 10 към второто полувреме, но Ел Тибурон не наери очертанията на вратата.

Хората на Диего Симеоне продължиха да атакуват, дори при резултат 4:0, за да ограничат атаките на Барса.