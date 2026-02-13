Банско посрещна своите олимпийци с традиционни обичаи и аплодисменти

Банско посрещна героите от Олимпиадата в Милано-Кортина. Бронзовият медалист Тервел Замфиров, сензацията в женския сноуборд Малена Замфирова и една от най-големите ни надежди в белите спортове Александър Кръшняк се спуснаха по трасето на „Шилигарника“, посрещнати от десетки фенове.

„Тук е бил първият ми завой, вярвам, че тук ще бъде и последният ми. Винаги се чувствам добре, когато съм на родна земя и на роден сняг. Да ме посрещнат така любимите ми хора и българската публика, която ме подкрепяше и на Световната купа в Банско – това е сбъдната мечта," сподели бронзовият медалист Тервел Замфиров.

Тримата бяха поздравени за невероятното си представяне на най-големия спортен форум. Под съпровода на гайди те получиха специални награди от Община Банско. В духа на традициите, вместо каски, олимпийците сложиха на главите си калпаци, а наред с това бяха зарадвани и с по един автентичен бански бут.