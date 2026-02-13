НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
          Банско посрещна своите олимпийци с традиционни обичаи и аплодисменти

          Герои от Олимпиадата в Милано-Кортина посрещнати с радост в Банско, получиха специални награди от общината

          13 февруари 2026 | 13:02 261
          Дамяна Караджова
          Банско посрещна героите от Олимпиадата в Милано-Кортина. Бронзовият медалист Тервел Замфиров, сензацията в женския сноуборд Малена Замфирова и една от най-големите ни надежди в белите спортове Александър Кръшняк се спуснаха по трасето на „Шилигарника“, посрещнати от десетки фенове.

          „Тук е бил първият ми завой, вярвам, че тук ще бъде и последният ми. Винаги се чувствам добре, когато съм на родна земя и на роден сняг. Да ме посрещнат така любимите ми хора и българската публика, която ме подкрепяше и на Световната купа в Банско – това е сбъдната мечта,” сподели бронзовият медалист Тервел Замфиров.

          Колко може да струва медал от първата съвременна Олимпиада

          Тримата бяха поздравени за невероятното си представяне на най-големия спортен форум. Под съпровода на гайди те получиха специални награди от Община Банско. В духа на традициите, вместо каски, олимпийците сложиха на главите си калпаци, а наред с това бяха зарадвани и с по един автентичен бански бут.

          „Гледам да нямам никакви очаквания, защото това ме напряга излишно. Не искам и другите хора да имат очаквания към мен. Повярвайте, ще дам всичко от себе си,” категорична бе Малена Замфирова.

