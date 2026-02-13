НА ЖИВО
          Бащата на убития Сашко от „Петрохан“: Още вярвам на Калушев

          Бащата на загиналия 15-годишен Сашко от „Петрохан“ – Яни Макулев заяви, че въпреки изнесената информация, продължава да вярва на Ивайло Калушев. Той подчерта, че решението му е вътрешно и отказа да се аргументира допълнително, като отбеляза, че мнението му остава непроменено.

          Припомняме Ви, че на този етап разследващите сочат Калушев като убиец на детето.

          Също то техни данни,  майката е посочила в разпита си, че синът ѝ е записан в частното училище „Космос“ от Ивайло Калушев. Това стана ясно от репортаж на bTV, в който бащата на момчето Яни Макулев коментира отношенията си със задържания.

          ПП стартира петиция за международно разследване на случая „Петрохан"

          Относно избора на учебното заведение бащата обясни, че решението е взето съвместно със съпругата му и Калушев. Целта е била детето да има възможност да съчетава образованието със спортни занимания. Макулев не отрече, че синът му е отсъствал често след записването през 2023 г.

          Атанас Русев за свидетеля по „Петрохан": Един герой се изправи срещу изгнилата система от ченгета и политици, майката на Ники не ме познава

          Обучението на Александър е било безплатно и се е осъществявало по стипендиантска програма, стана ясно от думите на родителя. Според него преподавателите в училището притежават нужното образование, а средата там е хармонична.

          Управителят на училището Татяна Захариева отрече пред медията да е имала партньорски отношения с Калушев, въпреки неговите твърдения, публикувани в страницата му. При последващ опит за връзка с нея от учебното заведение са отказали коментар.

          Министерството на образованието и науката продължава проверката в училището.

          Политика

          Върховният съд отмени решението за спиране на избора на нов директор на БНТ

          Пламена Ганева -
          Върховният административен съд потвърди, че решението на СЕМ не подлежи на самостоятелен съдебен контрол
          Инциденти

          Камиони се удариха и запалиха на Северната тангента, шофьор загина

          Катя Илиева -
          Жертвата е 65-годишен турски гражданин. Другият водач е българин на 59 години
          Крими

          Над 30 разпита по „Петрохан“: 10–11-годишни момчета, предоставени от родителите си, са сред жертвите на сектата на Ивайло Калушев

          Росица Николаева -
          Убитият 15-годишен Сашко буквално е изоставен от родителите си, при това преди пет години
