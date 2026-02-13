Бащата на загиналия 15-годишен Сашко от „Петрохан“ – Яни Макулев заяви, че въпреки изнесената информация, продължава да вярва на Ивайло Калушев. Той подчерта, че решението му е вътрешно и отказа да се аргументира допълнително, като отбеляза, че мнението му остава непроменено.

Припомняме Ви, че на този етап разследващите сочат Калушев като убиец на детето.

Също то техни данни, майката е посочила в разпита си, че синът ѝ е записан в частното училище „Космос“ от Ивайло Калушев. Това стана ясно от репортаж на bTV, в който бащата на момчето Яни Макулев коментира отношенията си със задържания.

Относно избора на учебното заведение бащата обясни, че решението е взето съвместно със съпругата му и Калушев. Целта е била детето да има възможност да съчетава образованието със спортни занимания. Макулев не отрече, че синът му е отсъствал често след записването през 2023 г.

Обучението на Александър е било безплатно и се е осъществявало по стипендиантска програма, стана ясно от думите на родителя. Според него преподавателите в училището притежават нужното образование, а средата там е хармонична.

Управителят на училището Татяна Захариева отрече пред медията да е имала партньорски отношения с Калушев, въпреки неговите твърдения, публикувани в страницата му. При последващ опит за връзка с нея от учебното заведение са отказали коментар.

Министерството на образованието и науката продължава проверката в училището.