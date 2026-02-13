БФС: Съдиите спестиха по един червен картон за Лудогорец и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува анализ на три дискусионни положения от четвъртфиналите за Купата на България, две от които са от двубоя Лудогорец – Левски (1:0), а третото – от пловдивското дерби Локомотив – Ботев (1:0).

- Реклама -

Според комисията защитникът на „сините“ Оливиер Камдем е трябвало да получи втори жълт картон в края на първото полувреме за задържане при контраатака на Кайо Видал. В становището се посочва, че действието е „без уважение към играта“.

От БФС уточняват, че ВАР няма правомощия да се намеси при второ официално предупреждение, тъй като системата се активира само при ситуации за директен червен картон. Според комисията четвъртият съдия е имал най-добра позиция и е следвало да асистира на главния рефер, който е бил с гръб към ситуацията.

Втората разгледана ситуация е от края на мача, когато Видал нанася удар с крак в лицето на Майкон от Левски. По оценка на съдийската комисия футболистът на Лудогорец е трябвало да бъде отстранен с директен червен картон, тъй като е имал възможност да избегне контакта.

Посочва се, че първият асистент-съдия е разполагал с най-добра видимост, но не е сигнализирал, а ВАР също не е препоръчал преразглеждане на ситуацията.

Третият казус е свързан с победния гол на Парвиз Умарбаев при успеха на Локомотив с 1:0 над Ботев. От комисията са категорични, че попадението е редовно.

Според анализа футболистът на Локомотив Мартин Русков, намиращ се в положение на засада, не влияе на играта и не пречи на вратаря. Той прави движение, за да избегне контакт с топката, а стражът на Ботев е имал ясна видимост към удара и траекторията ѝ.