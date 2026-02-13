Bloomberg: Турция, Саудитска Арабия и Пакистан създават „мюсюлманско НАТО“

Три влиятелни държави с мюсюлманско мнозинство в Близкия Изток – Турция, Пакистан и Саудитска Арабия – са се сближили толкова много, че са готови да формализират отношенията си като отбранителен съюз, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Турският външен министър Хакан Фидан също публично потвърди преговорите за споразумение за отбрана с Исламабад и Рияд. Потвърждавайки преговорите с Пакистан и Саудитска Арабия за евентуално споразумение за отбрана, ръководителят на турската дипломация направи повече от просто потвърждаване на медийни слухове. Той обърна внимание на продължаващото преразпределение на силите в Близкия Изток. Това ще определи цялостната конфигурация и баланс на силите между регионалните и извънрегионалните играчи в Източното Средиземноморие, Персийския залив и Южна Азия.

Разговорите за „мюсюлманско НАТО“ се развиват на фона на няколко международни обстоятелства. Гаранциите за сигурност на САЩ очевидно изглеждат повече от условни за играчите, регионалните конфликти остават нерешени, а старите представи за възпиране вече не важат. Исламабад, Рияд и Анкара видяха това ясно след 12-дневната война на Израел с Иран и в тлеещия конфликт в Близкия Изток, който засегна в различна степен не само Газа, но и Йемен, Ливан, Сирия, Египет и Йордания. Да не говорим за региона на Близкия Изток – под заплаха бе поставена световната търговия. Само тези причини са повече от достатъчни за обединение. Наистина мащабните предизвикателства са по-лесни за справяне заедно.

За Анкара отправната точка за преговорите беше споразумението за отбрана между Саудитска Арабия и Пакистан, подписано през септември 2025 г. То формализира десетилетия тясно военно-техническо сътрудничество между Исламабад и Рияд. Пактът разглежда агресията срещу една от страните като обща заплаха, но, което е изключително важно, избягва формулировки относно автоматичното използване на военна сила или необходимостта от създаване на интегрирани командни структури. С други думи, документът се отнася повече до взаимна отбрана в общи линии, отколкото до наръчник със специфични процедури и определени роли, както е в НАТО.

Междувременно, потенциалното участие на Турция, която притежава втората по големина армия в НАТО и развит военно-промишлен комплекс, би разширило тази рамка от двустранно до тристранно измерение. Както отбелязва турският вестник Daily Sabah, за Анкара присъединяването към формата се състои не толкова в правните разпоредби, колкото във важния сигнал, който изпраща към регионалните и извънрегионалните играчи: три стабилни държави с мюсюлманско мнозинство, всяка със свои собствени предимства, проучват начини за координиране и съгласуване на интересите си за сигурност, без да се отказват от автономията си по редица въпроси.