НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Bloomberg: Турция, Саудитска Арабия и Пакистан създават „мюсюлманско НАТО“

          13 февруари 2026 | 16:35 200
          Турция Саудитска Арабия и Пакистан
          Турция Саудитска Арабия и Пакистан
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Три влиятелни държави с мюсюлманско мнозинство в Близкия Изток – Турция, Пакистан и Саудитска Арабия – са се сближили толкова много, че са готови да формализират отношенията си като отбранителен съюз, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

          - Реклама -
            
            

          Турският външен министър Хакан Фидан също публично потвърди преговорите за споразумение за отбрана с Исламабад и Рияд.  Потвърждавайки преговорите с Пакистан и Саудитска Арабия за евентуално споразумение за отбрана, ръководителят на турската дипломация направи повече от просто потвърждаване на медийни слухове. Той обърна внимание на продължаващото преразпределение на силите в Близкия Изток. Това ще определи цялостната конфигурация и баланс на силите между регионалните и извънрегионалните играчи в Източното Средиземноморие, Персийския залив и Южна Азия.

          Разговорите за „мюсюлманско НАТО“ се развиват на фона на няколко международни обстоятелства. Гаранциите за сигурност на САЩ очевидно изглеждат повече от условни за играчите, регионалните конфликти остават нерешени, а старите представи за възпиране вече не важат. Исламабад, Рияд и Анкара видяха това ясно след 12-дневната война на Израел с Иран и в тлеещия конфликт в Близкия Изток, който засегна в различна степен не само Газа, но и Йемен, Ливан, Сирия, Египет и Йордания. Да не говорим за региона на Близкия Изток – под заплаха бе поставена световната търговия. Само тези причини са повече от достатъчни за обединение. Наистина мащабните предизвикателства са по-лесни за справяне заедно.

          За Анкара отправната точка за преговорите беше споразумението за отбрана между Саудитска Арабия и Пакистан, подписано през септември 2025 г. То формализира десетилетия тясно военно-техническо сътрудничество между Исламабад и Рияд. Пактът разглежда агресията срещу една от страните като обща заплаха, но, което е изключително важно, избягва формулировки относно автоматичното използване на военна сила или необходимостта от създаване на интегрирани командни структури. С други думи, документът се отнася повече до взаимна отбрана в общи линии, отколкото до наръчник със специфични процедури и определени роли, както е в НАТО.

          Междувременно, потенциалното участие на Турция, която притежава втората по големина армия в НАТО и развит военно-промишлен комплекс, би разширило тази рамка от двустранно до тристранно измерение. Както отбелязва турският вестник Daily Sabah, за Анкара присъединяването към формата се състои не толкова в правните разпоредби, колкото във важния сигнал, който изпраща към регионалните и извънрегионалните играчи: три стабилни държави с мюсюлманско мнозинство, всяка със свои собствени предимства, проучват начини за координиране и съгласуване на интересите си за сигурност, без да се отказват от автономията си по редица въпроси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Индия купува близо 300 ракети за С-400 от Русия

          Христо Иванов -
          Министерството на отбраната одобри и годишен договор за поддръжка на индийски системи С-400.
          Свят

          Индия купува 6 американски разузнавателни самолета и 114 френски изтребителя

          Христо Иванов -
          Повечето от изтребителите Rafale ще бъдат произведени в Индия.
          Европа

          Politico: Неформалната среща на европейските лидери завърши с провал

          Христо Иванов -
          Представители на осем държави от ЕС не бяха поканени на срещата, двама от тримата инициатори са закъснели, а присъстващите не са обсъждали нищо.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions