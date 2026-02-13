НА ЖИВО
          Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан": Някой е спрял разследването
          Бойка Николас: Липсата на прошка води до болести, а материализмът – до самоунищожение

          13 февруари 2026 | 18:36 680
          Писателката и журналист Бойка Николас гостува в студиото на Николай Колев по Евроком, за да представи своята философия за енергийния баланс и предстоящите си семинари в София. В разговор за книгите и духовните практики тя предупреди за опасностите от нарушеното равновесие между духовното и материалното в съвременния свят.

          Николас сподели, че черпи вдъхновение от природните стихии – огън, вода и сняг. Тя определи стила си като „магически реализъм“, като посочи за свой идол Габриел Гарсия Маркес. Според нея материята е просто сгъстена енергия, а невидимата действителност съществува паралелно с видимия свят. Авторката подчерта, че мисълта и желанието са форми на енергия, които се материализират.

          По повод книгата си „Обичам се“, Бойка Николас отбеляза колко е трудно човек да се научи на любов към себе си заради критичното възпитание. Тя разказа за разработения от нея „Метод Боб“, който включва седем стъпки за постигане на вътрешен мир. Централно място в него заемат прошката и благодарността. Николас бе категорична, че задържането на гняв и липсата на прошка могат да доведат до тежки физически заболявания, включително рак.

          Писателката изрази мнение, че съвременната цивилизация е изправена пред риск от самоунищожение, подобно на митичните Атлантида и Лемурия, заради превеса на материалното над духовното. Попитана от водещия Николай Колев за навлизането на изкуствения интелект в политиката – конкретно за AI кандидат в Колумбия – тя коментира, че липсата на душа в технологиите води до нарушаване на вселенското равновесие.

          Освен с писане, Бойка Николас се занимава и с преподаване на Рейки. Тя посочи, че българите притежават специален ген и древна история, която свързва страната с култури като японската и иранската. Според нея езикът и традициите носят силен енергиен заряд.

          В края на разговора Николас съобщи, че на 21 февруари ще проведе обучение по Рейки първо ниво в София, а на 28 февруари предстои семинар, посветен на нейния метод за личностно развитие и щастие.

