      петък, 13.02.26
          Правосъдие

          Бойко Найденов за „Петрохан“: Версията за самоубийство се забави твърде дълго

          13 февруари 2026 | 22:19 980
          Снимка: bTV
          Една седмица е прекалено дълъг период за установяване на версията за самоубийство при откритите тела в прохода „Петрохан“. Това мнение изрази бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в предаването „Лице в лице“ по bTV

          Според него разследващите или са знаели причината за смъртта и не са я съобщили, или не са били наясно с действията си. Найденов подчерта, че при оглед на местопрестъпление оперативно-следствената група и съдебният медик обикновено се ориентират за ситуацията в рамките на минути.

          „Факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тип рани, които съответстват на самоубийство за първите три трупа“, отбеляза бившият шеф на следствието и определи работата по случая като неубедителна.

          В разговора се включи и юристът Иван Брегов, който акцентира върху липсата на доверие в службите. Той даде пример с ДАНС и нейните функции по опазване на конституционния ред. Брегов припомни случаите с фалита на КТБ, спирането на ефира на БНР при избора на Иван Гешев и аварията в ПАВЕЦ „Чаира“, за които липсват адекватни обяснения и разследвания от страна на агенцията.

          Юристът направи паралел между свободата на придвижване на издирвани лица и случая с кемпера в „Петрохан“. „След като Пепи Еврото се движи между България и Гърция, защо пък един кемпер да не се движи между Странджа и Враца“, коментира той и допълни, че институциите се управляват превратно.

          Брегов повдигна и въпроса за защитата на децата и семейството, като визира подаден сигнал още през 2022 г. Той изрази недоумение защо прокуратурата е приела оттеглянето на сигнала, при положение че става въпрос за престъпление от общ характер, което изисква задължително разследване.

          Общество

          София Андреева финансирала Калушев с пари от бизнеса на съпруга си в Русия

          Владимир Висоцки -
          В поредица от публикации във Facebook Андреева нападна сина си Валери, който по-рано разкри, че е бил жертва на блудство от страна на Калушев още като непълнолетен. Тя определи разказа на момчето като „болна фантазия“ и защити покойния водач на групата.
          Общество

          Николай Милчев: Радев няма да предизвика вълна, ако продължи да мълчи

          Владимир Висоцки -
          Писателят коментира и слуховете за евентуални назначения, като спомена имената на Ива Митева и Надежда Нейнски в контекста на бъдещи листи или служебен кабинет. Той изрази съмнение, че обществото ще приеме подобни ходове.
          Крими

          Свидетелски разказ за убийствата край Гинци: Прощално писмо и три тела пред входа

          Владимир Висоцки -
          Според изнесените данни мъжът е открил телата на жертвите в района на хижата край Гинци сутринта на 2 февруари 2026 г.
