Една седмица е прекалено дълъг период за установяване на версията за самоубийство при откритите тела в прохода „Петрохан“. Това мнение изрази бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов в предаването „Лице в лице“ по bTV

Според него разследващите или са знаели причината за смъртта и не са я съобщили, или не са били наясно с действията си. Найденов подчерта, че при оглед на местопрестъпление оперативно-следствената група и съдебният медик обикновено се ориентират за ситуацията в рамките на минути.

„Факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тип рани, които съответстват на самоубийство за първите три трупа“, отбеляза бившият шеф на следствието и определи работата по случая като неубедителна.

В разговора се включи и юристът Иван Брегов, който акцентира върху липсата на доверие в службите. Той даде пример с ДАНС и нейните функции по опазване на конституционния ред. Брегов припомни случаите с фалита на КТБ, спирането на ефира на БНР при избора на Иван Гешев и аварията в ПАВЕЦ „Чаира“, за които липсват адекватни обяснения и разследвания от страна на агенцията.

Юристът направи паралел между свободата на придвижване на издирвани лица и случая с кемпера в „Петрохан“. „След като Пепи Еврото се движи между България и Гърция, защо пък един кемпер да не се движи между Странджа и Враца“, коментира той и допълни, че институциите се управляват превратно.

Брегов повдигна и въпроса за защитата на децата и семейството, като визира подаден сигнал още през 2022 г. Той изрази недоумение защо прокуратурата е приела оттеглянето на сигнала, при положение че става въпрос за престъпление от общ характер, което изисква задължително разследване.