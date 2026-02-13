НА ЖИВО
          Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан“: Някой е спрял разследването

          Ако е имало данни за престъпление, трябва да се установи кой ги е прикрил

          13 февруари 2026 | 10:30 620
          Сериозни въпроси около действията на службите и прокуратурата по случая „Петрохан“ повдигнаха в ефира на „Здравей, България“ бившият следовател и прокурор Бойко Найденов и журналистът от „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев.

          Повод за коментарите им стана информацията, че още в началото на разследването е имало сигнали за престъпление, като и.ф. председател на ДАНС заяви, че са открити такива данни и материалите са били предадени на прокуратурата.

          Още в самото начало беше изпусната реплика, че е имало сигнали за нещо. И.ф. ръководителят на ДАНС каза, че са открити данни за престъпление и че те са предадени на прокуратурата. Въпросите са три – първо, за какво престъпление става дума, второ, защо ДАНС се е занимавала със случая, и трето, какво се е случило в прокуратурата – има ли събрани доказателства и повдигнати обвинения“, заяви Найденов.

          Според него, ако няма развитие по преписката, това означава, че конкретен прокурор или служител не си е свършил работата и трябва ясно да се посочи кой носи отговорност.

          Много бързо може да се провери какво е подавано в прокуратурата. Ако службата, под прикритието на секретност, е изпратила сигнал без конкретни данни, прокуратурата няма какво да направи. Но ако е имало данни за престъпление, трябва да се установи кой ги е прикрил. Това може да стане с преглед на документите в рамките на три дни“, категоричен беше Найденов.

          Журналистът Бойко Станкушев акцентира върху хронологията на събитията.

          Съобщава се за трагедия с три трупа. Реагират Сарафов и Денев и правят изявления, в които казват неща, които по принцип трябва да станат ясни в хода на разследването. Те обаче няма откъде да знаят за евентуални педофилски мрежи, освен ако не става дума за оперативни данни“, коментира той.

          Според него основният въпрос е защо, след като е имало толкова много сигнали, не е било предприето нищо.

          Някой е спрял разследването. Големият въпрос е дали не става дума за специфичен канал – дали за наркотици, дали за нещо друго – и дали няма поръчка, в която участват самите служби. Това са тежки въпроси, но те трябва да бъдат зададени“, посочи Станкушев.

          Той изрази предположение, че е възможно високопоставен служител в ДАНС да е решил да задържи развитието на случая с цел достигане до „по-голяма риба“, което обаче е довело до трагичен резултат.

          И двамата експерти подчертаха, че доверието на българските граждани в институциите е сериозно разклатено и че по случая трябва да се включат и международни служби в съвместна работа с българските.

          „За мен това мълчание по случая е недопустимо. Можеше да се направи нещо, за да бъдат спасени 15- и 22-годишните момчета“, заяви Найденов.

          Той обърна внимание и на факта, че делото не се разглежда от Националната следствена служба.

          Една от причините е, че трябва да има главен прокурор, който да възложи това. В момента нямаме легитимен главен прокурор“, каза бившият прокурор, като допусна, че в крайна сметка случаят вероятно ще бъде поет именно от Националната следствена служба.

