      петък, 13.02.26
          Брентфорд препъна Арсенал за радост на Манчестър Сити

          "Пчеличките" взеха точка от сблъсъска с "артилеристите"

          13 февруари 2026 | 00:19 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Брентфорд препъна у дома лидера Арсенал и двата тима завършиха 1:1 в мача си от 26-ия кръг на английската Висша лига. С това равенство „артилеристите“ събраха 57 точки на върха и имат аванс от само четири пред Манчестър Сити. „Пчеличките“ са седми с 40 точки.

          Най-доброто положение за гол през първата част пропиля бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който можеше да се разпише в 22-ата минута с глава, но вратарят на „топчиите“ Рая направи феноменално спасяване. 

          След почивката в 61-ата минута Пиеро Инкапие центрира страхотно от фланга, а Нони Мадуеке се пребори във въздуха и нанесе чудесен удар с глава, преодолявайки Келъхър за 0:1.

          Авансът на „артилеристите“ издържа само десет минути, тъй като в 71-ата Кайоде хвърли дълъг тъч, а Ван ден Берг отклони на втора греда, където върху топката връхлетя Кийн Люис-Потър и изравни за 1:1.

          Във втората минута от добавеното време Брентфорд спечели втората топка и Игор Тиаго бе изведен сам срещу вратаря, но неговият мощен шут премина над напречната греда. Арсенал веднага отговори и можеше да реши всичко, като Тимбер бе изведен и реши да търси Габриел Мартинели, който овладя с десния крак и стреля, но Келъхър отрази с една ръка и спаси точката за домакините.

