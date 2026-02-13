БСП: Обединение в името на важните въпроси за страната

Въпреки съществуващите различия в БСП, партията успява да се обедини около ключови въпроси като целите на партията и важните за страната политики. Една от основните цели на новото ръководство ще бъде да насочи фокуса не към „за кого“, а към „защо“ съществува партията. Това заяви председателят Крум Зарков пред симпатизанти на партията в Пазарджик, според информация от пресцентъра на формацията.

Зарков подчерта, че на Конгреса на БСП е постигнато нещо значимо, което е накарало много политически сили да се вгледат в партията. Причината не е изборът на конкретни личности, а въпросът защо лявото може да взема решения по този начин.

През миналата седмица, по време на 51-ия Конгрес на партията, Крум Зарков беше избран за председател. Делегатите на събитието гласуваха и за включването на Зарков в състава на Националния съвет на БСП.

„Посоката на БСП ще бъде насочена към борба срещу завладяваната държава, изграждане на правен ред и осигуряване на качествен живот за гражданите“, заяви Зарков, ден след изборите.