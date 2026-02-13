НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          БСП: Обединение в името на важните въпроси за страната

          Крум Зарков поставя акцент върху новата посока за партията след изборите на Конгреса

          13 февруари 2026 | 10:21 550
          Снимка: БГНЕС
          Въпреки съществуващите различия в БСП, партията успява да се обедини около ключови въпроси като целите на партията и важните за страната политики. Една от основните цели на новото ръководство ще бъде да насочи фокуса не към „за кого“, а към „защо“ съществува партията. Това заяви председателят Крум Зарков пред симпатизанти на партията в Пазарджик, според информация от пресцентъра на формацията.

          Проф. Коларова: Възможна е нова тройна коалиция между ПП, Радев и БСП

          Зарков подчерта, че на Конгреса на БСП е постигнато нещо значимо, което е накарало много политически сили да се вгледат в партията. Причината не е изборът на конкретни личности, а въпросът защо лявото може да взема решения по този начин.

          През миналата седмица, по време на 51-ия Конгрес на партията, Крум Зарков беше избран за председател. Делегатите на събитието гласуваха и за включването на Зарков в състава на Националния съвет на БСП.

          Теодор Славев: Очевидно БСП взима завой

          „Посоката на БСП ще бъде насочена към борба срещу завладяваната държава, изграждане на правен ред и осигуряване на качествен живот за гражданите“, заяви Зарков, ден след изборите.

