Частично бедствено положение в Септември заради свлачище

В община Септември беше обявено частично бедствено положение заради активирало се свлачище, което е достигнало до двора на една от близките къщи.

Свлачището е компрометирало и участък от републикански път, намиращ се в близост до жп прелеза в селото. Причината за активирането му са продължителните дъждове през последния месец.

Наблизо се намира още една къща, но тя не е засегната от свлачището. На мястото са предприети укрепителни дейности, като има разположена техника за обезопасяване на района.

Движението по пътя от жп прелеза до центъра на село Варвара е временно затворено.