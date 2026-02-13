НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Частично бедствено положение в Септември заради свлачище

          13 февруари 2026 | 16:22
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          В община Септември беше обявено частично бедствено положение заради активирало се свлачище, което е достигнало до двора на една от близките къщи.

          Свлачището е компрометирало и участък от републикански път, намиращ се в близост до жп прелеза в селото. Причината за активирането му са продължителните дъждове през последния месец.

          Наблизо се намира още една къща, но тя не е засегната от свлачището. На мястото са предприети укрепителни дейности, като има разположена техника за обезопасяване на района.

          Движението по пътя от жп прелеза до центъра на село Варвара е временно затворено.

